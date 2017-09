Wagners goldenes Tor

Witzenhausen. Die erste Saisonniederlage kassierte Titelaspirant SG Frieda/Schwebda/Aue in der Fußball-Kreisliga A bei Eschwege 07 II, und auch der SV Hasselbach fiel in Großalmerode auf die Nase.

SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II - Waldkappel II 3:0 (0:0). Bis zur Pause sahen die Zuschauer eine ausgeglichene Partie. In der 25. Minute vergab SG-Akteur Richter freistehend. Mit Beginn der zweiten Hälfte ging die SG aggressiver zu Werke und vergab durch Koc und Fahrenbach gute Chancen.

Tore: 1:0 Fahrenbach (68.), 2:0 Koc (71.), 3:0 Brübach (79.).

Großalmerode II - Hasselbach 4:0 (2:0). Mit gutem Stellungsspiel, disziplinierter Spielweise und einer kompakten Abwehrreihe ließ der FC keine Chancen des SV zu. Bestnoten verdiente sich Youngster Jannis Futh, der sein Debüt in der zweiten Mannschaft des FC gab.

Tore: 1:0 Frankenstein (2./Foulelfmeter), 2:0 Kühn (43.), 3:0/4:0 beide Nowak (53./77.).

SG Abterode/Eltmannshausen - Eschenstruth 1:1 (1:0). Die ersatzgeschwächte SG verlangte den spielstarken Gästen läuferisch und in kämpferischer Hinsicht alles ab und bot in der Defensive mit Keeper Marcel Becker eine hervorragende Leistung.

Tore: 1:0 C. Schülbe (26.), 1:1 Witzel (80.).

SG Frankershausen/Germerode - RW Fürstenhagen 0:3 (0:0). Die Gastgeber nahmen die Zweikämpfe an und gestalteten die erste Hälfte ausgeglichen. Ein Elfmeter wurde der SG vom Unparteiischen verwehrt. Nach der Pause setzte die SG alles auf eine Karte, wurde aber von den Rot-Weißen ausgekontert. Auffälligste Spieler waren die SG-Innenverteidiger Tobias Brug und Louis Duarte.

Tore: 0:1 Gaber (59.), 0:2 Sirean (85.), 0:3 Gaber (90.).

Rommerode - FC Eschwege 3:0 (0:0). Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte drehte der VfB nach dem Wiederanpfiff auf, traf aber durch Thüne, Bauer und Grocke dreimal nur den Pfosten. Die defensiv eingestellten Gäste erarbeiteten sich keine nennenswerten Chancen. Bestnoten verdiente sich Eschweges Schlussmann Servet Akin, der durch Glanzparaden eine höhere Niederlage verhinderte.

Tore: 1:0 Grocke (47./Handelfmeter), 2:0 Bauer (65.), 3:0 Thüne (75.).

SG Kammerbach/Hitzerode - Reichensachsen II 6:2 (2:0). Die Gäste hielten in der ersten Halbzeit noch gut mit und überzeugten in der Abwehr. Erst in der 27. Minute gelang der SG die Führung. In der zweiten Halbzeit verloren die Reichensächser vollends den Faden. Die Hausherren nutzten nun ihre Möglichkeiten besser und siegten verdient. Bestnoten beim Sieger verdienten sich Lukas Lieberum, der im Mittelfeld die Fäden zog. Auch André Nöding spielte stark, ließ aber noch gute Chancen aus.

Tore: 1:0 Lieberum (27.), 2:0 Nöding (36.), 2:1 Philip Wicht (54.), 3:1 Lange (60./Foulelfmeter), 4:1 Kohlmann (63.), 5:1 Lückert (74.), 6:1 Nöding (84.), 6:2 Kirschner (89.).

Eschwege 07 II - SG Frieda/Schwebda/Aue 1:0 (1:0). Obwohl die Gastgeber anfangs nur mit zehn Spielern antraten und sich erst später ergänzten, sorgten sie für eine faustdicke Überraschung.

Das Tor des Tages erzielte Andreas Wagner nach einem Fehler von FSA-Torhüter Lucas Waßmann (27.). Nach der Pause setzte FSA alles auf eine Karte und drängte auf den Ausgleich, doch der ausgezeichnete 07-Keeper Marvin Bauer ließ sich nicht überwinden. Vielmehr hatten die durch Kaufmann und Gadea Baringo aus der ersten Garnitur verstärkten Platzherren noch mehrere ausgezeichnete Möglichkeiten nach Kontern.

Tor: 1:0 Wagner (27.). (zwp)