Wer wird Vizemeister, wer steigt aus der Kreisoberliga ab?

Fußballkreis Werra-Meißner

+ © Eckehard Meyer Großer Ehrgeiz: Nochmals mit aller Kraft und mit großem Ehrgeiz will sich Angreifer Marcel Pressler von der SG Meißner (Zweiter von links) reinhängen und seine Mannschaft zum Sieg gegen den TSG Fürstenhagen führen. © Eckehard Meyer

Witzenhausen - Gleich in vier Begegnungen in der Fußball-Kreisoberliga steht für einige Teams am letzten Spieltag der Saison noch viel auf dem Spiel. Die TSG Bad Sooden-Allendorf will Vizemeister werden und die Relegationsrunde erreichen, während die SG Meißner den Klassenerhalt schaffen möchte. Bei Siegen der Konkurrenz kann der diesmal spielfreie SSV Witzenhausen noch auf den vorletzten Rang abrutschen.