Wieder vier Tore – Triumphzug des Lichtenauer FV geht weiter!

Der Lichtenauer FV hat beim SV Kaufungen mit 4:1 gewonnen und seinen Vorsprung in der Tabelle der Fußball-Gruppenliga auf sensationelle elf Punkte ausgebaut.

Witzenhausen – Wer stoppt den Lichtenauer FV in der Gruppenliga? Diese Frage stellen sich seit vielen Wochen die Konkurrenten des Aufsteigers. Doch beantwortet wurde die Frage auch am 15. Spieltag nicht. Denn beim SV Kaufungen feierte der souveräne und ungeschlagene Spitzenreiter mit dem 4:1 (1:1) seinen 14. Sieg. Und weil zeitgleich der Zweite Gudensberg nur 1:1 gegen Calden spielte, führt der LFV die Tabelle nun mit elf Zählern Vorsprung an.

In Kaufungen geriet der Spitzenreiter durch einen Treffer nach einer Ecke in Rückstand. Allerdings erwies sich das zehnte Gegentor der Lichtenauer lediglich als ein kleiner Schönheitsfleck. Denn auch in Kaufungen diktierte der Tabellenführer deutlich das Geschehen, hatte durch Miftari, der Torjäger Tadeis Gambetta vertrat, Kaufmann und Vasylchenko, der nur den Pfosten traf, beste Chancen. Weil aber nur Berat Meftari traf, durften die Gastgeber vom Punktgewinn träumen.

Aber nur bis 20 Minuten vor dem Ende. Vasylchenko traf per Kopf nach einer Kaufmann-Ecke und verwandelte später noch einen Foulelfmeter. Kurz vor Schluss verwertete der eingewechselte Hoffmann ein Kaufmann-Zuspiel zum 1:4 und sorgte gleichzeitig dafür, dass auch der SVK die obligatorischen vier Treffer von der Auswärtsmacht LFV kassierte. „Wir haben nach der Pause konzentrierter gespielt“, bewertete Lichtenaus Sportlicher Leiter Erkan Kilci die Partie. raw