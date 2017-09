Wieder zwei Titel für Maczka

Mieczyslaw Maczka triumphiert bei internationaler Meisterschaft in Tschechien

+ Die Titelsammlung wird immer umfangreicher: Mieczyslaw Maczka aus Großalmerode war bei einem internationalen Wettkampf im Nordosten Tschechiens erfolgreich. Foto: nh

Witzenhausen. Wie man Titel in seiner Altersklasse im Bankdrücken gewinnt, das weiß Mieczyslaw Maczka ganz genau. Im Mai sicherte er sich in Trier die deutsche Einzelmeisterschaft im Bankdrücken. Einen Monat später gelang dem Kraftsportler aus Großalmerode dann der doppelte Coup. Erst verteidigte er bei der Europameisterschaft in Coburg seinen Titel in der Gewichtsklasse bis 82,5 Kilogramm und dann schnappte er sich auch noch die Meisterschaft im Kreuzheben. Und bei der gerade abgelaufenen internationalen Meisterschaft GPC (Global Powerlifting Committee) in Trutnov (Tschechien) trat der 62-Jährige aus Großalmerode die Heimreise mit zwei ersten Plätzen sowie jeweils einem zweiten und dritten Rang an.