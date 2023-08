Witzenhausen Cherry Pickers feiern erfolgreiche Premiere

Football

+ © Hendric Woltmann Finale um den Cherry Bowl: Pickers-Cornerback Tobias Kindervatter (links) stoppt den Angriff des späteren Turniersiegers Göttingen Generals. © Hendric Woltmann

Erfolgreiche Wettkampf Premiere für das neue Witzenhäuser Football-Team: Die Cherry Pickers haben beim erstmals ausgetragenen Heim-Turnier Cherry Bowl den zweiten Platz belegt.

Witzenhausen – Ein besseres Drehbuch hätten sich die Spielplan-Macher kaum ausmalen können: In der letzten Begegnung des erstmalig ausgetragen Football-Turniers Cherry Bowl in Witzenhausen trafen die zuvor zwei Mal siegreichen Top-Teams aufeinander. Dass die neugegründeten Cherry Pickers aus Witzenhausen bei ihren ersten Partien überhaupt einer der Sieganwärter sein würden, hatten die Gastgeber zuvor wohl selbst kaum geglaubt. Gegner Göttingen Generals war dagegen als Favorit in das Turnier gestartet.

Die Kassel Titans und die Warburg City Watchers hatten die im letzten Jahr neu gegründeten Footballer des SSV Witzenhausen in ihren ersten Wettkampfspielen besiegt. „Wir haben gut gespielt und ich bin überrascht, dass wir diese beiden Spiele gewonnen haben“, sagte Jannis Berendt, Cornerback der Cherry Pickers, vor dem großen Showdown um den Cherry Bowl, der am Sonntag an der Südbahnhofstraße ausgetragen wurde.

Die Premiere war ein Flag-Football-Turnier. Im Unterschied zum American Football stoppt die Verteidigung den ballführenden Angreifer, indem sie ein Fähnchen (Flag) aus dem Gürtel zieht, anstatt eines körperlichen Tacklings wie im American Football. Fünf statt elf Spieler sind auf dem Feld, die Spielzeit beträgt 2x20 Minuten. Und nun der Spielbericht für Kenner:

Als klarer Favorit gingen die Generals, die seit diesem Jahr in der zweiten deutschen Flag-Football-Liga (DFFL) mitspielen, in die entscheidende Partie. Schnell kristallisierte sich eine Defensivschlacht heraus. So konnten die ersten beiden Drives der beiden Offensivmannschaften gestoppt werden. Nach einem Wurf auf die linke Außenlinie von Pickers Quarterback Daniel Sobinger auf Leon König, der den Ball nur tippte, fing der hinter ihm positionierte Verteidiger Klaus Bergann die erste Interception des Spiels.

Klaus Bergann, der noch zwei weitere Interceptions im Spiel machte, stach in der starken Defensive der Göttinger heraus. Direkt im nächsten Spielzug machte Jannis Berendt den Fehler gut und holte den Ball mit einer Interception für die Pickers wieder zurück.

Kurz danach lief Hannah Stamm in die Endzone und damit Touchdown für die Pickers. Den Extrapunkt vergaben sie und so ging es mit einer 6:0 Führung in die Halbzeit.

Direkt im ersten Drive des ersten Spiels der Witzenhäuser gegen die Warburg City Watchers hatte sich Runningback Jannik Weichselbraun verletzt. So wechselte Stammquarterback Jonathan Beocanin auf die Runningback-Position und Daniel Sobinger vertrat ihn auf seiner Stammposition. Vorteil dadurch war, dass zwei gute Werfer auf dem Spielfeld waren und somit das Playbook noch variabler war.

Doch die starke Defensive des Generals setzte den Witzenhäuser Quarterback Daniel Sobinger nun immer wieder sehr stark unter Druck. Dieser hatte deshalb nun große Probleme, freie Anspielstation zu finden. So glichen die Generals im Verlauf der zweiten Halbzeit aus und gingen mit ihrem erfolgreichen Extraversuch mit 7:6 in Führung.

Dank der giftigen und gut organisierten Defensive der Pickers blieb das Spiel bis kurz vor dem Ende knapp. Doch die Offensive unter Spieltrainer Jonathan Beocanin fand keine Lösung gegen die Defensive der Generals. Die Gewinner des Cherry Bowls sind die Göttinger Generals, die am Ende 14:6 gewannen. „Die Defensive beider Mannschaften war richtig stark, den Unterschied hat gemacht, dass wir mehr Turnovers generieren konnten“, sagt Kevin Witt, Trainer der Siegermannschaft. Für die ersten Spiele sei das eine richtig gute Performance der Witzenhäuser gewesen, die sie mehr gefordert habe als der letzte Gegner im Ligabetrieb.

Dritter wurden die Kassel Titans nach dem Erfolg gegen die Warburg City Watchers.

Von Hendric Woltmann