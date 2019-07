Ziel des SSV Witzenhausen: Bloß keine Zittersaison

Fußball-Kreisoberliga

+ © Eckehard Meyer Einziger SSV-Neuzugang: Vom Ortsrivalen VfB Witzenhausen kommt Yousef Hammad, der von Co-Trainer Stefan Bach (li.) und Coach Volker Reinhardt eingerahmt wird. © Eckehard Meyer

Nicht noch einmal so eine Zittersaison wie in der vergangenen Spielzeit möchten Trainer Volker Reinhardt und sein Assistent Stefan Bach mit dem SSV Witzenhausen in der Fußball-Kreisoberliga erleben.