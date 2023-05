Sportkegler Sebastian Klöpfel vom Zweitligisten KSG Kassel vor DM in Trier: Ich rechne mir einiges aus

Von: Björn Mahr

Fertigmachen für Trier: Sportkegler Sebastian Klöpfel, hier mit einer seiner eigenen Kugeln. © KLÖPFEL/PRIVAT

Der für den Kasseler Kegler-Verein (KKV) startende Sontraer Sebastian Klöpfel nimmt an der Kegel-DM in Trier teil. Ein Interview mit dem 30-Jährigen.

Kassel/Sontra – Wer sich im Sportkegeln auf Scherebahnen etwas auskennt, der weiß: Deutscher Meister zu werden, ist gefühlt schwieriger, als Weltmeister zu werden. Der Grund: Die Konkurrenz ist um einiges stärker als bei einer WM. Der aus Sontra stammende Sebastian Klöpfel vom Zweitligisten KSG Kassel hat sich als Vize-Hessenmeister im Herren-Einzel für die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Trier qualifiziert. Er ist der einzige Starter des Kasseler Kegler-Vereins (KKV) an der Mosel, nachdem Routinier Walter Ullrich auf einen Start bei den Herren C aus privaten Gründen verzichtet hatte. Wir haben mit dem 30-jährigen Klöpfel über seine Teilnahme in Trier gesprochen.

Kennen Sie so etwas wie Nervosität?

Ein bisschen nervös ist man immer. Ich würde es allerdings eher positive Anspannung nennen.

Sie waren der beste Kegler der 2. Bundesliga Nord und wurden mit einer starken Leistung Vize-Hessenmeister. Das spricht für starke Nerven.

Im Ligabetrieb hat meine Form gepasst. Dann fällt es dir automatisch leichter, auch mal mit etwas mehr Druck umzugehen. Ich hoffe, dass mir das auch im Vorlauf in Trier gelingt. Ich will mit Mut und Freude an die Aufgabe herangehen.

Sie haben vor langer Zeit schon mal etwas Luft bei Deutschen Meisterschaften geschnuppert. Wie entspannt blicken Sie jetzt auf den Wettkampf am Wochenende?

Wegen Familie und Beruf hatte ich die Meisterschafts-Wettbewerbe über einige Zeit regelmäßig ausgelassen. Der Liga-Alltag hat mir gereicht. Seit zwei Jahren will ich es nun aber wieder wissen. 2022 habe ich die DM-Teilnahme leider als Vierter nur knapp verpasst. Nun hat es mit der Vizemeisterschaft geklappt. Die „Deutschen“ sind immer etwas Besonderes. Aber ich kenne etliche Gegner bereits von Jugend-Titelkämpfen. Wenn es mir in Trier gelingt, mit der erforderlichen Lockerheit den Wettkampf zu bestreiten, dann ist sicher einiges möglich.

Welche Ziele verfolgen Sie in Trier?

In meinem Block im Vorlauf ist ein Erstligaspieler dabei. Ein Gegner kommt aus der zweiten Liga Süd, einer aus einer unteren Klasse. Ich rechne mir durchaus einige Chancen aus. Neben den Siegern der fünf Blöcke kann man auch als einer von drei Lucky Losern den Zwischenlauf erreichen.

Wie bereiten Sie sich auf Bahnen vor, die Ihnen fremd sind?

Ich war vor den Meisterschaften zu einem Training dort. So habe ich zumindest ein Grundgefühl für die Anlage bekommen. Richtig einstellen auf die Bahnen kann man sich ohnehin nicht. Deshalb gilt für mich: spielen und Spaß haben. In Trier wird auf Kunststoffbahnen gekegelt – wie in Sontra, und dort bin ich im April Vize-Hessenmeister geworden.

Bei der Landesmeisterschaft wurden Sie von Ihrem erfahrenen Vereinskameraden Uwe Schlitzberger unterstützt. Wer kann in Trier Tipps geben?

Die Hessen-Community. Bei Deutschen Meisterschaften werden Hessen von anderen hessischen Teilnehmern angefeuert. Vor Ort sein wird auch Hessens Sportwart Torben Möller vom KV Sontra. Ich hoffe, dass er während meines Wettkampfs als Ratgeber hinter mir sitzt. Falls ich den Zwischenlauf am Sonntag erreichen sollte, kommt kurzfristig vielleicht noch ein Kollege vom Kasseler Kegler-Verein zur Unterstützung dorthin.

Die Titelkämpfe gehen über das ganze Wochenende. Für wie lange haben Sie im Hotel gebucht?

(lacht) Ich wusste, dass diese Frage kommen wird. Aber ganz ehrlich: Ich habe noch gar nichts gebucht. Ich plane erst einmal nur, am Samstag anzureisen. Da Stefan Emmerich, ein befreundeter Sontraer Kegler, mitkommen möchte, können wir uns als Fahrer abwechseln. Dann wird es etwas entspannter für mich. Sollte ich den Zwischenlauf erreichen, dann muss ich mir kurzfristig ein Hotel suchen. (Björn Mahr)

Zur Person: Sebastian Klöpfel Sebastian Klöpfel (30) ist Kapitän des Kasseler Sportkegel-Zweitligisten KSG Kassel. Zuvor war er für seinen Heimatverein KV Blau-Weiß Sontra und den SKC Großalmerode tätig. Klöpfel, Oberfeldwebel bei der Bundeswehr in Bonn, lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Sontra.