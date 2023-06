Hersfeld-Rotenburgs Sportkegler verpassen Finals bei den Deutschen Meisterschaften

Teilen

Die Kegel fielen für die Hersfeld-Rotenburger nicht, wie sie sollten © dpa

Die Deutschen Meisterschaften der Sportkegler in Trier waren aus Sicht der Aktiven aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburgw eher durchschnittlich, alle Teilnehmer in den jeweiligen Herrendisziplinen schieden frühzeitig im Vorlauf aus.

Hersfeld-Rotenburg – Lediglich die Ehling-Geschwister aus Herfa erreichten in den U-24-Klassen den Zwischenlauf und einen Platz unter den besten Acht.

Bei den U-24-Starterinnen gelang es Joelle Ehling aus Herfa, mit 807 Holz und einem starken zweiten Platz in den Zwischenlauf einzuziehen, am Folgetag reichte es dann jedoch nur zu 776 Holz, womit 45 Holz zur Endlaufteilnahme fehlten. Am Ende stand Platz sieben und damit die beste Platzierung der heimischen Starter.

Ihr Bruder Justin ging im Einzel U 24 männlich an den Start. Auch er konnte sich im Vorlauf als Siebter mit 854 Holz für die nächste Runde qualifizieren, dort war aber auch für ihn Schluss - mit 789 Holz verpasste er das Finale deutlich und belegte in Endklassement Rang acht.

Sebastian Knoth (Hönebach) ging als Hessenmeister im Einzel der Herren an den Start. Nach einer verpatzten Startbahn spielte er den Rest seines Durchgangs gut und erreichte mit 840 Holz noch Platz 18.

Ein wenig besser lief für Andreas Sekulla (Ronshausen) im Einzel Herren A. Er erreichte mit 842 Holz Rang 14 und sicherte Hessen für die nächsten deutschen Meisterschaften 2024 in Langenfeld einen weiteren Startplatz. Für eine Teilnahme am Zwischenlauf wären 20 Holz mehr notwendig gewesen.

Im Einzel der Herren C waren Hessens Starter dann gänzlich ohne Chance auf eine Qualifikation zum Endlauf. Harald Kowalsky (Lengers) und Hans-Jürgen Stein (Heringen) belegten nur die Ränge elf und zwölf.

Ergebnisse, Einzel Herren: 1. Dominik Werner (Daun-Weiersbach) 981 Holz, 2. Robin Schrecklinger (Hüttersdorf) 943, 3. Andre Laukmann (Heiligenhaus) 923 - im Vorlauf ausgeschieden 18. Sebastian Knoth (Hönebach) 840. Einzel Herren A: 1. Holger Mayer (Oberthal) 947, 2. Uwe Hippert (Herford) 914, 3. Daniel Klink (Trier) 894 - im Vorlauf ausgeschieden 14. Andreas Sekulla (Ronshausen) 842, 18. Holger Heiner (Heringen) 768. Einzel Herren C: 1. Eckhard Kopp (Greste) 868, 2. Alfred Mitscher (Haardtkopf) 852, 3. Vincenzo Condello (Gelsenkirchen) 850 - im Vorlauf ausgeschieden 11. Harald Kowalsky (Lengers) 734, 12. Hans-Jürgen Stein (Heringen) 683. Einzel U24 weiblich: 1. Maren Wirtz (Ostsaar) 842, 2. Laura Panneck 834, 3. Anne Ribbers (beide Langenfeld) 810 - im Zwischenlauf ausgeschieden 7. Joelle Ehling (Herfa) 776. Einzel U24 männlich: 1. Marjan Leis (Riol) 951, 2. Arne Schierbaum (Osnabrück) 890, 3. Lars Kirchbaum (Rösrath) 859 - im Zwischenlauf ausgeschieden 8. Justin Ehling (Herfa) 789. tmö