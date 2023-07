Sprint- und Sprung-Meeting: Top-Event für 2024 in Göttingen geplant

Probleme mit den letzten Hürden verhinderten den Meistertitel für Lara Steinbrecher aus Sebexen. © H. Jelinek/gsd

Nach drei niedersächsischen Landesmeisterschaften 2019, 2020 und 2022 (unterbrochen von einer corona-bedingten Absage) gab es bei der dritten deutschen U 23-Meisterschaft im Göttinger Jahnstadion nur Lob für den ausrichtenden niedersächsischen Kreisverband Göttingen unter der Leitung von Corinna Klaus-Rosenthal.

Göttingen – „Organisation, Stimmung, Ablauf – das war eine gelungene Veranstaltung“, anerkannte NLV-Vorsitzender Uwe Schünemann die vielen Mühen im Vorfeld. „Dazu hat auch die GoeSF beigetragen“, lobte der ehemalige niedersächsische Innenminister. „Göttingen hat sich gut positioniert. Auch vom Deutschen Leichtathletik-Verband hat es ein positives Echo gegeben. Und auch mit den Ergebnissen der niedersächsischen Aktiven am zweiten Tag waren wir zufrieden. Aber es gibt auch noch Luft nach oben.“

Auch NLV-Kreis-Chefin Klaus-Rosenthal hatte nur Anerkennung parat. Und noch eine interessante Aussage in petto: „Für 2024 möchten wir eine interessante Veranstaltung nach Göttingen holen.“ Angedacht ist dabei ein Sprint- und Sprung-Meeting, ein bekanntes Event, das aus einer anderen Stadt nach Südniedersachsen transferiert werden soll.

Schünemann bestätigte dies, hüllte sich dabei noch mehr in Schweigen, wollte noch nicht zu viel verraten. Die ganze Sache hängt natürlich von der Finanzierung ab – wie könnte es anders sein. „Dazu braucht man richtig Geld.“ Wie viel? Wollte er nicht genau beziffern, zumal so ein Event auch nicht nur für ein Jahr ein neues Domizil finden wird – sondern eher für drei bis fünf Jahre.

Das Jahnstadion hat sich am vergangenen Samstag und Sonntag erneut als fast ideales Leichtathletik-Stadion erwiesen. Doppel-Champion Talea Prepens (TV Cloppenburg), die über 100- und 200 m ihre Sprinttitel verteidigte, würdigte es gebührend.

Die einzige regionale Vertreterin Lara Steinbrecher war als Zweite über 400 m-Hürden nicht zufrieden – U 23-EM-Startplatz in Finnland verpasst! Möglich sei aber noch ein Start mit der 4x400 m-Staffel, wie Vater Thomas Steinbrecher sagte. Jetzt will sie am kommenden Wochenende bei den deutschen Meisterschaften im Kasseler Auestadion starten. (haz/gsd)