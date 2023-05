Motocross: Meckbach erwartet über 400 Fahrer

+ © Friedhelm Eyert Rasante Drifts im roten Rennstaub erwarten die Motorsportfans am Wochenende wie gewohnt beim Motocross des MSC Meckbach. © Friedhelm Eyert

Am 20. und 21. Mai ist die Rennstrecke mit dem schönen Namen „An der Sommerseite“ das erklärte Ziel aller Moto-Cross-Fans der Region. Der MSC Meckbach will wieder einzigartige Renn-Atmosphäre präsentieren: Dröhnende Motoren, rasante Kurvendrifts und atemberaubende Sprünge. Dazu gibt es den berühmt-berüchtigten roten Meckbacher Rennstaub, der den nur durch die Sperrzonen von der Rennpiste getrennten Fans einen einheitlichen Look verleiht und die köstliche Bratwurst leicht zwischen den Zähnen knirschen lässt.

Als besondere Serviceleistung bietet der Veranstalter seinen Fans Parkplätze direkt am Motodrom.

Was für die Fans ein Spektakel erster Güte darstellt, bedeutet für die Cross-Piloten Anstrengung pur. Die 1600 Meter lange Naturstrecke verlangt ihnen alles ab. Günter Siebert, Moto-Cross-Ikone der Region und sportlicher Leiter des Meckbacher Motorsportclubs weiß, von was er spricht. Viele Jahre lang sah er die schwarz-weiß karierte Zielflagge als Erster. „Fitness ist auf unserer Strecke am Wichtigsten. Die besten Fahrer verlieren während ihrer Läufe so manches Kilo Körpergewicht. Der Schweiß läuft in Strömen“, bringt Siebert es auf den Punkt.

Das hindert den sympathischen Motorsportler allerdings nicht, in diesem Jahr in der „Oldie-Klasse“ MX 40 + mit seinen 67 Jahren noch einmal an den Start zu gehen. Zwar wird er keinesfalls mehr so wagemutig wie in jungen Jahren am Gasgriff drehen, doch verwahrt er sich energisch gegen die spöttisch-humorvolle Bezeichnung „Rollator-Klasse“. Immerhin ist es ihm im zweiten Rennen der Saison in Kassel/Spessart gelungen, sich auf Anhieb für die Wertungsläufe zu platzieren.

Das Gegenstück zu Opa Günter bildet seine achtjährige Enkelin Hannah, die bei den „Minis“ erstmals auf den Spuren des Großvaters ihre Runden dreht.

Eine eigene Damenklasse zeigt zudem, dass die ursprüngliche Männer-Domäne Moto-Cross auch zunehmend Anklang bei Frauen findet.

Günter Siebert rechnet mit reichlich Betrieb auf seiner Hauspiste. Weil in Kassel/Spessart bereits stolze 489 Fahrerinnen und Fahrer am Start waren, geht Siebert auch für das Heimrennen des MSC Meckbach von großem Andrang aus. Sollten mehr als 40 Meldungen für die einzelnen Läufe eingehen, müssen Qualifikationen gefahren werden. „Die Klassen werden rappelvoll sein, das gibt mächtig Betrieb in Meckbach“, prophezeit Siebert.

Los geht es am Samstag nach dem Training um 13 Uhr mit der Klasse MX 1 national. Am Sonntag startet der erste Wertungslauf ebenfalls um 13 Uhr, ehe sich die Zielflagge nach dem zweiten Lauf der Tageslizenzfahrer etwa um 17.30 Uhr zum letzten Mal senkt.

Der Veranstalter bittet die Besucher dringend darum, Rettungswege freizuhalten und ihre Fahrzeuge nur auf den ausgewiesenen Parkflächen in unmittelbarer Nähe zur Rennstrecke abzustellen. Die Zufahrt ist vom Abzweig der Kreisstraße 1 von der Bundesstraße 27 in Mecklar ausgeschildert.

Von Friedhelm Eyert