ST Lohfelden: Trotz Kälte kein Zittersieg

Den gelben Filzball im Fokus: Alexander Kunick punktete im Einzel für die ST Lohfelden in der Tennis-Bundesliga gegen den TC Güglingen.

Lohfelden. Abklatschen, fertig, Blick nach vorn. Kurzen Prozess machte der ST Lohfelden in der Tennis-Bundesliga der Herren 30 mit dem TC Güglingen. Nach knapp sechs Stunden stand es vor 250 Zuschauern 8:1 für die Nordhessen und der zweite Saisonsieg war unter Dach und Fach. Und das bei eher herbstlicher Kälte, denn sommerlicher Hitze.

Damit dürfte der Klassenerhalt schon geschafft sein. Und die Mannschaft kann sich jetzt in aller Ruhe auf das schwere Auswärtsspiel am nächsten Samstag beim ungeschlagenen TC Dachau vorbereiten. Der hatte beim 5:4 in Aschaffenburg allerdings mehr Mühe als erwartet. „Das ist heute super gelaufen“, freute sich ST-Kapitän Martin Boulnois und klatschte nach dem gewonnen Doppel mit Martin Slanar zufrieden die Mitspieler ab.

Zufrieden war auch Lohfeldens Neuzugang Alexander Kunick. Der hatte beim Heimdebüt sein Einzel gegen Stefan Bohlayer mit 6:2 und 6:4 gewonnen. „Das war nicht einfach“, sagte Kunick. „Man darf in Reaktion und Konzentration nicht nachlassen, sonst hat man keine Chance.“

Zu einem Wiedersehen alter Bekannter kam es im Spitzenspiel des Tages auf dem Centercourt. Da standen sich der Österreicher Martin Slanar und der Rumäne Adrian Cruciat gegenüber. „Gegen Adrian habe ich schon oft gespielt“, sagte Slanar. „Und bis jetzt immer verloren.“ Unter anderem im Juni 2008 in der Qualifikationsrunde in Wimbledon (2:6, 5:7). Diesmal blieben die Punkte bei Lohfeldens Österreicher. Der hatte den ersten Satz 7:5 gewonnen, beim 1:0 im zweiten Satz gab Cruciat wegen einer Zerrung in der linken Wade auf.

„Schade“, sagte Slanar. „Ich hätte gerne weiter gespielt.“ Auf der anderen Seite kam ihm die Schonung für seinen rechten Arm auch recht. Nach der Ellbogen-OP im letzten Jahr hat er immer noch Probleme beim Aufschlag und beim Servieren.

Nach den Einzeln hatten die Lohfeldener aufgrund der Siege von Slanar, Rok Jarc, Christopher Amend, Martin Boulnois, Kunick und Christoph Bühren bereits uneinholbar mit 6:0 geführt.

In den Doppeln unterlagen dann Bühren und Timo Goebel, während Jarc/Amend nach Aufgabe Cruciat siegten. Slanar/Boulnois gewannen den ersten Satz schnell mit 6:1 und gerieten dann etwas ins Stolpern. Güglingen führte mit 5:4, dann glich Lohfelden aus, lag nach einem Break beim 6:5 erstmals vorn und machte dann im Schnelldurchgang noch das 7:5.

Abklatschen, Feierabend, Duschen, Fußballgucken.