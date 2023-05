Berglauf: Stuckhardt startet beim WM in Innsbruck

Im Nationaltrikot: Philipp Stuckhardt, hier am Ortseingang seines Heimatortes Kohlhausen, wird in Innsbruck bei der Berglauf-WM die deutschen Farben vertreten. © Hartmut Wenzel

Mit der Nominierung zur Weltmeisterschaft im Berglauf und Trail vom 6. bis zum 10. Juni im österreichischen Innsbruck geht für Philipp Stuckhardt aus Kohlhausen ein Traum in Erfüllung.

Kohlhausen/Innsbruck – Schwarzer Adler auf gelbem Hintergrund: Nationaltrikot und Traininsanzug hat der Kohlhäuser bereits gepackt. Schon an diesem Wochenende fährt er zu einer Streckenbesichtigung nach Österreich.

Er geht über zwei Läufe an den Start – einmal im Stubaital über 7,3 Kilometer mit rund 1 000 Höhenmetern am 7. Juni und einmal über 15 Kilometer, hier sind es 754 Höhenmeter, am 10. Juni direkt in Innsbruck.

Seit seiner Nominierung, die Anfang Mai per E-Mail in seinem eintrudelte – „ich hab’ mich in diesem Moment tierisch gefreut“ – hat der Bio-Landwirt sein Trainingspensum noch einmal nach oben geschraubt. „Ich kombiniere dann auch, fahre Rad und laufe auf dem Hometrainer.“ Kurz nach dem Termin mit der HZ lief er noch einmal nach Niederaula ins Stadion – Steigerungsläufe auf der Bahn.

„Ich bin gespannt, wie es wird“, freut sich der 31-jährige Läufer wie ein kleines Kind auf die Wettkämpfe. „Die Konkurrenz ist hoch. Es kommen Athleten aus China und den USA.“ Aber er schränkt auch ein: „Es wird wahnsinning schwer. Es ist die Weltmeisterschaft ist, da wird nichts geschenkt. Die Ellbogen werden ausgefahren – da geht es um die Wurst.“ Weniger bei den Eizeln, mehr bei der Mannschaftswertung hofft Stuckhardt auf eine vordere Platzierung: „Vielleicht ist dort eine Medaille möglich.“

Trial - und Berglauf habe in den letzten Jahren immer größeren Zulauf erfahren. Durch die Corona-Pandemie haben viele Freude an der Natur gefunden – und eben auch am Laufsport, besonders in den Bergen.

Stuckhardt erging es ähnlich. Zum Berglauf fand er, als er eine Saison als Senn im Schweizer Kanton Glarus auf einer Alm in der Ostschweiz arbeitete. Das war bereits vor acht Jahren. Letztendlich empfohlen hatte er sich bei den Deutschen Berglauf-Meisterschaften in Bühlertal im Schwarzwald, wo er den vierten Rang belegte.

Für seinen Verein SSC Rodenbach bei Hanau holte er im Team die Goldmedaille als Schnellster. Erfahrungen hatte er zuvor zu Genüge gesammelt. Zum Beispiel war er auch beim Eiger-Trial in Grindelwald in der Schweiz erfolgreich gestartet sowie bei einem Berglauf-Kriterium in in Imst in Österreich.

Stuckhardt ist im übrigen nicht der einzige hessische Starter. Aus Kassel kommen noch Laura Hottenrott und Nina Voelkel hinzu – zwei Athletinnen, die er auch vom Laufteam Kassel her kennt, dem vorherigen Verein seines Förderer Winfried Aufenanger. » IN ZAHLEN

Von Hartmut Wenzel