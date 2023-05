Golf: Eschweger Stefan Sachs holt Silbermedaille bei Deutscher Meisterschaft

Von: Maurice Morth

Sehr starke Leistung bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse 50 im Golfclub Hamburg Wendlohe: Stefan Sachs aus Eschwege. © Privat

Ein überaus starkes Wochenende hat der Eschweger Golfer Stefan Sachs bei den Deutschen Meisterschaften der Altersklasse 50 im Golfclub Hamburg Wendlohe hingelegt.

Eschwege/Hamburg – Nach drei Runden, in denen er sogar lange Zeit auf Kurs Deutscher Meister war, landete er auf dem zweiten Platz und musste sich nach einem nervenaufreibenden Zweikampf nur seinem Nationalmannschaftskollegen Martin Birkholz geschlagen geben.

Nach zwei Runden hatte Sachs, der für den Golf-Club Kassel-Wilhelmshöhe den Schläger schwingt, drei Schläge Vorsprung vor seinem Konkurrenten vom GSV Düsseldorf. Als einziger Spieler hatte er den ersten Tag mit einer 71 unter Par hinter sich gebracht.

Herausragender Zwischenspurt von Stefan Sachs

Die herausragende Leistung: Nach zehn Löchern hatte der Eschweger sieben Birdies (am Loch einen Schlag weniger als die Bahnvorgabe, Anm. d. Red.) und drei Pars (Bahnvorgabe am Loch, Anm. d. Red.) auf seiner Seite. Bis zum letzten Loch kamen nur ein Bogey (ein Schlag über Par, Anm. d. Red.) und sonst nur Pars hinzu.

Ärgerlich war dann die Leistung am für ihn letzten Loch Nummer Neun, als er noch drei Schläge seines Vorsprungs einbüßte.

„Martin Birkholz und Marc Mazur sind die Besten. Wenn Martin seinen sechsten und siebten Gang einlegt, kommt da keiner ran. Trotzdem waren die Jungs sehr unterstützend und sind inzwischen auch gute alte Freunde“, so das Fazit von Sachs nach den ersten zwei Runden gegenüber dem Internet-Portal „Golf.de“.

Im Finaldurchgang ging das Glück etwas flöten

Im Finaldurchgang meinte es das Glück mit dem Eschweger dann aber längst nicht mehr so gut wie noch am Vortag: Wieder war es das verflixte Loch Neun, an dem Sachs nun mit einem Doppelbogey gegen einen Birdie von Birkholz drei Schläge verlor – Gleichstand und gleichzeitig der Startschuss für den Seriensieger.

Mit Birdies an Loch Elf und Vierzehn zog Birkholz an die Spitze, zwar konnte sich Sachs an Loch 15 noch einen Schlag zurückholen, doch bei dem knappen Rückstand von nur einem Schlag blieb es bis zuletzt. Der enge Golf-Wahnsinn in Zahlen: 212 Schläge gegenüber 213,4 unter Par gegen 3 unter Par.

„Ich bin dennoch sehr glücklich über eine so gute Runde. Das war an Tag eins wie von einer anderen Welt. Wegen des Ausgangs bin ich aber auch nicht frustriert, sondern liege völlig über meinen eigenen Erwartungen und freue mich sehr“, so das Fazit von Stefan Sachs, dessen Turnierziel im Vorfeld vor allem darin lag, sich abermals für den Senioren-Nationalkader zu empfehlen.

Das Ziel hat der Eschweger, der den Dritten Ulf Jähncke (Green Eagle GC) um riesige sieben Schläge distanzierte, sicherlich mit einem dicken sportlichen Bewerbungsschreiben in Hamburg Wendlohe geschafft.

Ergebnisse 1. Martin Birkholz (GSV Düsseldorf) 212

2. Stefan Sachs (KS-Wilhelmshöhe) 213

3. Ulf Jähncke (Green Eagle GC) 220

4. Ulrich Schulte (Bochum GC) 221

4. Christian Domin (Hamburger GC) 221

6. Marc Mazur (GSV Düsseldorf) 224

7. Christian Apelt (GC München) 225

7. Michael Maletz (Marienburg GC) 225

7. Marc Kelling (GC Mangfalltal) 225

7. Johannes Buchler (GC Braunsch.) 225

11. Marc vom Hagen (Nauheim) 226

11. Ekkehart Schieffer (Bochum GC) 226

13. Thomas Himmel (München GC) 228

14. Philipp Dous (Hamburger GC) 229

14. Robert Paas (Düsseldorfer GC) 229

14. Roland Mayer (Öschberghof) 229

17. Axel Ritzau (Bochumer GC) 230

17. Hans Müller (GC Braunschweig) 230

19. Christoph Eltester (GC Sylt) 231

19. Gerald Ulbricht (GC Kronberg) 231

22. Christian Sommer (Hubbelrath) 232

