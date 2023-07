Triathlon in Roth: Stimmung wie bei der Tour

Die Fans motivieren: Pascal Weis bahnt sich den Weg durch die Zuschauer am Solarer Berg in Hiltpoltstein. © Katharina Schimmelpfeng/nh

Mit Pascal Weis, Christian Jung und Andreas Stöcklein starteten drei Athleten aus dem Kreisgebiet beim Triathlon über die Langdistanz im fränkischen Roth, der Roth-Challenge.

Roth – Den Anstieg auf der Radstrecke hoch zum Solarer Berg in Hiltpoltstein wird Pascal Weis so schnell nicht vergessen. „Allein aus diesem Grund hat sich der Start gelohnt“, sagt der Ludwigsauer. „Die Fans dort pushen dich noch einmal richtig. Da herrscht eine Stimmung wie bei der Tour de France in den Bergen.“

Der Beifall hatte gleich einen doppelten Effekt. Er half Weis nicht nur bei der Motivation für die nächste Runde auf der Strecke, er entschädigte überdies für einen Schwimmstart im Rhein-Main-Donau-Kanal, der es in sich hatte. „Ich bin aus dem Start-Pulk nicht herausgekommen. Es war eine eineinhalb Kilometer lange Massen-Keilerei“. erzählt er. „Erst nach der Wende an der Boje wurde es ruhiger.“ Richtig heiß, so an die 30 Grad, wurden es beim abschließenden Marathon. „Es war kein bisschen Schatten da“, sagt er. Nach 9:36 Stunden kam Weis ins Ziel, Platz 79 in der Altersklasse. „Ich habe immerhin Christian Jung um fünf Minuten geschlagen“, sagt er und lacht.

Der Oberaulaer kam in 9:41 Stunden ins Ziel, hatte aber auf der Laufstrecke Weis überholen können. Aber weil Weis trotzdem dranblieb und Jung in einem früheren Startblock ins Rennen gegangen war, kam Jung zwar eher ins Ziel, Weis schaffte aber die schnellere Zeit. Für Jung verlief der Wettkampf sehr gut. „Vor sieben Jahren bin ich das erste Mal in Roth gestartet. Mit einem wesentlich höheren Trainingsaufwand bin ich nur eine Viertelstunde schneller gewesen als diesmal“, sagt Jung, der zusammen mit Andreas Stöcklein (10:19 Stunden) im August im finnischen Lahti bei der Ironman-WM über die Halbdistanz starten will. „Bis auf den Marathon – da hätte ich eine halbe Stunde schneller sein können – sind alle Zeiten sehr gut gewesen. Ich bin sehr zufrieden“, sagt Stöcklein, für den die Roth-Challenge so schön und so gut organisiert war, dass er sich am Montag danach gleich für den Wettkampf im kommenden Jahr angemeldet hat.

Die drei wurden von einem Fan-Klub begleitet, der aus Lars Hildebrand, Volker Meister, Peter Ellenberger und Katharina Schimmelpfeng bestand. Weis bestreitet am kommenden Wochenende zusammen mit dem Verein Triforce Fulda einen Liga-Wettkampf in Ottendorf.

(Hartmut Wenzel)

WM-Teilnehmer: Christian Jung (links) und Andreas Stöcklein vor dem Start in Roth. © Katharina Schimmelpfeng/nh