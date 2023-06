Wölfinnen gehen im Stölzinger Gebirge auf Torejagd

Fußball-Kreisoberliga der Frauen

+ © Marvin Heinz Beim Tag des Mädchenfußballs wurde die Fusion von den Vereinschefs offiziell verkündet: (von links) Thomas Hühnert, Karsten Eichner (Trainer), Henrik Stöber, Gerhard Franz, Michael Jakob (Co-Trainer) und Lars Walter (langjähriger Trainer der Frauenmannschaft der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund). © Marvin Heinz

Die Verantwortlichen vom TSV Waldkappel, der SG Pfaffenbachtal und der SG Schemmergrund haben sich im Frauen- und Mädchenfußball für eine Fusion entschieden.

Waldkappel – Sie bündeln ihre Kräfte und wollen in Zukunft ein Zugpferd für den lokalen Frauenfußball sein: Die Verantwortlichen vom TSV Waldkappel, der SG Pfaffenbachtal und der SG Schemmergrund haben sich im Frauen- und Mädchenfußball für eine Fusion entschieden und werden in der kommenden Spielzeit 23/24 im Senioren- und Jugendbereich unter dem Namen „FSG Stölzinger Wölfe“ an den Start gehen.

Neben einer gemeinsamen Frauenmannschaft werden in der kommenden Saison schon zwei bis drei reine Mädchenmannschaften im Juniorenbereich gemeldet werden.

Von Beginn in reiner Mädchenmannschaft

„Bei uns können die Mädchen von Beginn an in reinen Mädchenmannschaften spielen“, sagt Waldkappels Abteilungsleiter Henrik Stöber, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, Frauen- und Mädchenfußball gezielt zu fördern und zu entwickeln: „Vernachlässigung wird es bei uns nicht geben.“

Gerhard Franz, der Vereinsboss der SG Pfaffenbachtal, reagiert mit der Maßnahme auf die Personalentwicklung in seinen Reihen. „Wir haben zu wenig Spielerinnen und die Altersstruktur wird auch kurzfristig nicht besser“, sagt er und betont: „Mit dem Zusammenschluss ziehen wir an einem Strang und können so dem Frauen- und Mädchenfußball in der Region eine positive und nachhaltige Perspektive bieten.“

„Können endlich wieder mit elf Spielerinnen auflaufen“

Kim Eichner, Spielerin der SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund, lobt den Zusammenschluss. „Ich finde den Schritt gut, weil wir so wieder auf dem großen Feld mit elf Spielerinnen auflaufen können, statt auf dem kleinen Feld mit neun Spielerinnen“, sagt Eichner, die 18 Spielerinnen in ihrem Kader zählt.

Laut den Aussagen von Stöber wird die Mannschaft im Laufe der nächsten Saison mit acht jungen Spielerinnen aus dem Nachwuchs des TSV Waldkappel verstärkt.

Als Trainer wird Karsten Eichner die Frauenmannschaft betreuen. Der aus dem Spangenberger Ortsteil Herlefeld kommende Übungsleiter will vor allem Spaß am Sport vermitteln und hofft, dass alle Spielerinnen von Beginn an mitziehen.

„Ein bisschen weiter oben stehen, ist unser Ziel“, sagt der 52-jährige Produktdesigner: „Wer sich dem Projekt anschließen will, ist herzlich willkommen.“ Die Spiele und Trainingseinheiten werden im Wechsel in Waldkappel, Schemmern und Diemerode stattfinden. Das Team wird weiterhin in der Kreisoberliga Fulda spielen.

Name der FSG ist kein politisches Statement

Ein Thema war bereits die Namensgebung. „Wir wollten keinen Namen, der in die Rubrik Rattenschwanz fällt und ein Verein in der Namensfolge immer die Pole Position innehat“, sagen die Vereinsverantwortlichen im Einklang.

Vielmehr wollen sie mit dem Namen „FSG Stölzinger Wölfe“ eine Identifikation mit der Region herstellen und für eine Bindung zum Projekt sorgen. „Das Stölzinger Gebirge von Ziegenküppel bis Eisberg prägt unsere Landschaft und der Wolf ist ein Lebewesen in diesen Gebirgszug“, sagt Thomas Hühnert von der SG Schemmergrund.

+ So wird das künftige Vereinswappen der FSG Stölzinger Wölfe aussehen. © Privat

Er merkt in diesem Zuge im Gespräch mit unserer Zeitung aber noch einmal sehr deutlich an, dass der Name kein politisches Statement ist: „Ganz im Gegenteil – und das wollen wir auch klar kommunizieren. Wir haben uns für den Wolf als Wappentier entschieden, weil er auch schon im Eishockey, Fußball und Basketball als Symboltier herhält.“

(Marvin Heinz)