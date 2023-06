Stolze Zahl, böses Ende, armer Bär

Rainer Henkel © Thomas Walger

In unserer aktuellen Nachspielzeit geht es um ein stolzes Jubiläum, einen begrabenen Aufstiegstraum und ein leidgeplagtes Maskottchen.

Einhundertfünfundsiebzig Jahre - das ist kein klassisches Jubiläum, aber eine stolze Zeit. Seit 175 Jahren gibt es den TV Hersfeld, den Mitglieder-stärksten Sportverein im Kreis. Der TVH darf stolz sein auf Geschichte und Erfolge, muss aber wie alle Vereine deutschlandweit den Blick schärfen für die Anforderungen der Zukunft. Wie erreichen wir junge Menschen, wie erreichen wir auch Ältere?

Wie sieht die Balance zwischen Leistungs-orientiertem und Breitensport aus? Schließlich: Wie gewinnen wir Ehrenamtliche, die Seele und Motor eines Vereins sind? Der TVH dürfte dabei über den Sportkreis auch im engen Kontakt mit den vielen anderen Sportvereinen stehen, die die gleichen Probleme, vielleicht aber auch Lösungen haben. Ideenaustausch und Zusammenarbeit sind gefragt, und womöglich gehören Jahrzehnte lang kultivierte Rivalitäten beiseitegeschoben. Sportvereine sind ein wichtiges Stück unserer Alltagskultur.

Was macht eigentlich ... Shkodran Mustafi? Dass es immer noch bitterer kommen kann, musste der in Bebra aufgewachsene Fußball-Weltmeister von 2014 jetzt erfahren. Verletzungsbedingt kam Mustafi beim spanischen Zweitligisten UD Levante in der abgelaufenen Saison gerade einmal gut hundert Minuten zum Einsatz. Am Ende der für ihn verkorksten Serie hätte immerhin der sofortige Wiederaufstieg Levantes in La Liga stehen können. Zweimal 0:0 gegen Deportivo Alaves in den Playoff-Spielen - das hätte Levante gereicht. Und so stand es auch bis in die dritte Minute der Verlängerungs-Nachspielzeit, ehe es nach Videobeweis einen umstrittenen Handelfmeter für Alaves gab. Der brachte das entscheidende Tor.

Ein Foto zeigt Mustafi nach Spielschluss auf dem Boden sitzend, die Hände fassungslos vors Gesicht geschlagen. Wie es mit dem Ex-Nationalspieler sportlich weitergeht, ist derzeit nicht bekannt.

Armer Bär. Noch hat es nicht einmal einen Namen, das Maskottchen der Fußball-EM 2024 in Deutschland, da muss dem Teddy die gute Laune schon vergehen. Böse Zungen mögen behaupten, das tapsige Tierchen hätte beim 0:2 der deutschen Elf gegen Kolumbien als Aushilfe in der deutschen Abwehr keine so viel schlechtere Figur abgegeben als die eingesetzten Akteure.

Der Bär muss lächeln und fröhlich winken – das ist seine Aufgabe. Die deutsche Elf, Bundestrainer Hansi Flick und der DFB als solcher sind dagegen meilenweit davon entfernt, gute Laune zu verbreiten.

Von Rainer Henkel