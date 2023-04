Nachspielzeit: Suche, Sicht und Serienziele

Hartmut Wenzel, HZ-Sportredakteur © LUDGER KONOPKA

In dieser Wochenend-Kolumne geht es um Klassenkampf im Handball, die Suche nach einem besonderen Handballspieler, Serienziele

Während die Handballer- innen des TV Hersfeld die Vizemeisterschaft schon frühzeitig eingetütet haben und beruhigt dem letzten Spieltag am heutigen Samstag entgegensehen, hängt die erste Herrenvertretung des Vereins in der Landesliga am Tropf. Die Spannung wächst, die Unruhe ist greifbar. Es geht ums blanke Überleben in der Liga. Und es sieht nicht gut aus, die Lullusstädter sind abhängig von den Ergebnissen von Rotenburg und Eschwege.

Der Druck, der heute Abend ab 17.30 Uhr gegen Fuldatal-Wolfsanger auf den Schulter der Hersfelder Akteure lastet, ist immens.

Denn es ist ein Endspiel um die Zukunft des Hersfelder Handballs. Nur erfahrene Akteure können mit solchen Situationen umgehen. Oder solche, die in entscheidenden Situationen das Herz in die Hand nehmen. Ein Mann, wie ihn die Verantwortlichen des Regionalligisten TV Eitra mit dem Essener Wolfgang Kubitzki einst vor dem legendären zweiten Relegationsspiel gegen Dansenberg aus dem Hut zauberten, ist nicht in Sicht. Oder – vielleicht doch?

Es ist die Frage, ob dieser Spieler, wenn er denn tatsächlich gefunden werden sollte, dann der entscheidende „Gamechanger“ auf der letzten Meile wäre. Es scheint so, als ob der TVH zu sorglos durch die Saison gegangen ist. Motto: „Wird schon ...“. Zuviele Spiele sind auf der letzten Meile verloren worden. Auch der Trainerwechsel hatte bislang keinen Umschwung herbeiführen können.

Während die Handballsaison in den letzten Zügen liegt, reifen die Entscheidungen bei den Fußballern noch heran. Beispiel Kreisoberliga: Hier buhlen Neuenstein, Bebra und Weiterode um die ersten beiden Plätze. Die anderen, schon abgeschlagenen Teams dagegen planen bereits für die kommende Serie. Wer frühzeitig die Pflöcke mit Trainer und Co-Trainern einschlägt, hat bei Verhandlungen mit Spielern die besseren Karten. Siehe in dieser Woche die Verpflichtungen von Adam Veapi bei Niederjossa/Breitenbach, Maik Leidorf in Gudegrund oder Meik Dickmann in Wildeck. Vor allem die Talente sollen bei der Stange gehalten werden.

Die Tennisspieler nehmen die Schläger wieder in die Hand. Am Wochenende beginnen die ersten Spiele in der Serie. Im Vorfeld klagen die Vereine über Nachwuchsprobleme. Allerdings nicht, weil die Kinder fehlen. Sondern weil sie ihre Zusagen wegen anderweitiger Beschäftigungen nicht einhalten können, auch das Handy spielt eine Rolle. Darüber klagen im übrigen auch Verantwortliche in anderen Sportarten.

Angenehmes langes Wochenende

Von Hartmut Wenzel