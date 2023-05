Saisonfinale: SV 07 Eschwege noch im Titelrennen in der Fußball-Kreisliga A

Von: Maurice Morth

Für Semih Arslantepe (links) und die SV 07 Eschwege geht es noch um Meisterschaft und Aufstiegsrelegation. © Maurice Morth

Spannend wie in der Fußball-Kreisoberliga geht es am letzten Spieltag auch noch in der Kreisliga A zu. Das steht am morgigen Samstag noch auf dem Spiel:

Eschwege – Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach II (53 Punkte) und die SV 07 Eschwege (51) machen den Titel unter sich aus, aber auch die Verfolger VfR Wickenrode (49) und SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund (48) haben theoretische Chancen auf die Aufstiegsrelegation.

Eschwege auf Hilfe von Pfaffenbachtal/Schemmergrund angewiesen

Die Rechnung für Eschwege: Weil es den direkten Vergleich gegen K/H/D II verloren hat (1:0/0:2), muss beim Auswärtsspiel gegen die SG Kammerbach/Berkatal ein Sieg her, gleichzeitig darf der Spitzenreiter K/H/D II zu Hause gegen die SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund nicht punkten.

Vor dem Fernduell sagt 07-Trainer Florian Mönche: „Es überwiegt die Freude an dem, was wir bereits geschafft haben. Unsere Ziele haben wir übertroffen, wir wollten uns als Aufsteiger in der Kreisliga A festigen. Das ist meiner jungen Mannschaft sehr gut gelungen“, zum letzten Spieltag fügt Mönche hinzu: „Jetzt könnten wir dem Ganzen natürlich noch das i-Tüpfelchen aufsetzen. Angst etwas zu verlieren, haben wir nicht.“

Auch Paffenbachtal/Schemmergrund noch mit Mini-Chance

Auch die SG P/S hat noch eine Mini-Chance auf die Aufstiegsrelegation, braucht dafür aber einen Sieg in Kleinalmerode und Niederlagen des VfR Wickenrode (beim TSV Netra) und von Eschwege.

Trainer Oliver Heeg: „Uns ist bewusst, dass dafür ziemlich viel passieren müsste. Unsere Rückrunde war besser, als ich es mir erhofft habe, aber mit der 0:2-Niederlage Ende April gegen Kammerbach haben wir es wohl schon vorab vergeigt. Minimaler Glaube ist aber selbstverständlich noch da, dafür geben wir alles.“

Zur Begegnung mit dem Spitzenreiter sagt Heeg, der im Winter das Ruder von Sven Roglin übernahm: „Es wird dort heiß hergehen, die Gastgeber werden alles reinwerfen. Wir versuchen unser Spiel durchzuziehen und uns nicht zu verstecken. Über die letzten Wochen haben wir uns fußballerisch und kämpferisch stark verbessert.“

Florian Mönche: „Denke nicht, dass K/H/D II sich Titel noch nehmen lässt“

Trotz der starken Bilanz von neun Siegen in Serie geht Eschwege mit Vorsicht ins Spiel bei der SG Kammerbach/Berkatal: „Die SG hat eine sehr gute Rückrunde gespielt. Wir werden sie auf keinen Fall unterschätzen. Unser letztes Training hat gezeigt, dass meine Jungs richtig heiß sind. Am Ende wird man sehen, ob es für einen Sieg reicht, wir werden 120 Prozent ins Spiel reinhauen“, so 07-Trainer Mönche.

Die Chance auf den Titel hält der 34-Jährige übrigens für nur noch minimal: „Ich denke nicht, dass K/H/D II sich das noch nehmen lässt. Dafür spielen sie einfach zu konstant.“

