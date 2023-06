Tür zur Kreisoberliga steht weit auf: SV 07 Eschwege schlägt SG Werratal 3:0

Von: Maurice Morth

Blick zum Leder: Hier im Zweikampf im Hintertreffen ist Paul Müller (links) von der SV 07 Eschwege zwar, am Ende gab es gegen Benedikt Lange und die SG Werratal dennoch einen 3:0-Auswärtserfolg im Hinspiel der Relegation zur Fußball-Kreisoberliga Werra-Meißner. © Christina Weller

Fußball-A-Ligist SV 07 Eschwege hat sich am Samstag eine herausragende Ausgangsposition für das Rückspiel im Aufstiegskampf zur Kreisoberliga gegen die SG Werratal verschafft.

Wendershausen – 3:0 (1:0) lautete am Ende das Ergebnis für die Kreisstädter im Witzenhäuser Stadtteil Wendershausen, die das Ergebnis in der zweiten Halbzeit in die Höhe schraubten.

In den ersten 45 Minuten sah es tatsächlich nicht nach einer derartigen Schlappe der Gastgeber aus. Mit dem reaktivierten Patrick Rode machte Werratal viel Druck und besaß durch Rode selbst und später durch Niklas André Mora erste Einschussmöglichkeiten.

Gejubelt wurde dennoch auf der anderen Seite: Auf Vorarbeit von Paul Müller von links köpfte Niklas Herud den Ball zum 1:0 für die Gäste ins Tor (25.).

Spätestens in zweiter Hälfte spielte nur noch Eschwege

„Spätestens da haben wir das Zepter in die Hand genommen“, sagt 07-Trainer Florian Mönche. Nach dem Wiederanpfiff vor 150 Zuschauern drückten die Kreisstädter mit ihrem überragenden Angreifer Tom Ander mächtig auf die Tube.

„Der war von unserer Defensive kaum in den Griff zu bekommen“, stellte SG-Sprecher Sven Hagedorn fest. Dabei kam den Gästen entgegen, dass die Werrataler angesichts des Rückstandes ihren Abwehrverband lockerten und 07 mit langen Bällen immer wieder den Weg zum Erfolg suchte.

Nach einem dieser schnellen Gegenstöße klingelte es das zweite Mal im Kasten von SG-Torhüter Tobias Schönwitz, der nach 65 Minuten nach dem Abschluss von Semih Arslantepe erneut geschlagen war. „Es war die Vorentscheidung, denn eine reelle Siegchance hatten wir jetzt nicht mehr“, so Hagedorn.

Tom Ander mit Schlusspunkt in Nachspielzeit

Und es kam sogar noch schlimmer, denn in der Nachspielzeit krönte Tom Ander seinen grandiosen Auftritt mit dem 3:0-Endstand. SGW-Trainer Andreas Schad: „In der zweiten Halbzeit hatten wir uns nochmals viel vorgenommen, doch die Eschweger hatten dennoch die zahlreicheren und besseren Chancen.“

Wenn es bei den Kreisstädtern etwas zu meckern gab, dann war es genau diese Verwertung der Chancen: „Wenn wir ehrlich sind, hätten wir den Deckel schon an diesem Wochenende gegen die SG Werratal drauf machen müssen, denn wir hatten noch viel mehr gute Einschussmöglichkeiten. Wenn wir uns allerdings so im Rückspiel präsentieren, dann bin ich guter Dinge, zumal wir spielerisch schon besser waren“, so das Fazit von Eschweges Trainer Florian Mönche kurz nach dem Abpfiff der Partie.

Trainer Florian Mönche mit dabei im Rückspiel

Ob der 34-Jährige derweil am kommenden Sonntag beim Rückspiel auf der Bank sitzen wird, war am vergangenen Wochenende zunächst noch unklar.

Er hatte in der 88. Minute in der phasenweise hitzigen Atmosphäre aufgrund einer verbalen Entgleisung gegen einen Werrataler Spieler vom Unparteiischen Marc Kuszczyna die Rote Karte gesehen und wartete auf das Urteil des Sportgerichts.

Dem Übungsleiter drohten eine Spielsperre oder eine Geldstrafe. „Sorry. Das ist normalerweise absolut nicht meine Art, aber irgendwie kamen dann doch die Emotionen nach der schwierigen vergangenen Woche raus“, so der Trainer zu der Situation kurz vor dem Abpfiff des Spiels.

Mittlerweile ist klar: Das Rückspiel am Sonntag auf der Torwiese wird der 34-Jährige nicht verpassen, denn statt einer Sperre erhielt er vom Sportgericht eine Geldstrafe. „Glücklicherweise ging’s glimpflich aus. Das war einfach nur unnötig, aber daraus werde ich lernen“, so der Trainer.

SG Werratal - SV 07 Eschwege 0:3 (0:1). SGW: Schönwitz - Becker, Gunkel, Goldmann, Stegmann, Krumbein, Lange, Richter, Mora, Rode, Kelmendi. Bank: Wollenhaupt, Schad, Hildebrand, Hinske, Otter, Dietrich.

SV 07: Schmidt - Berg, Sankiewicz, Schleuchardt, Berger, Arslantepe, N. Herud, Eckert, Ander, H. Herud, Müller. Bank: Bechthum - Foltin, Roth, Hertel, Kiwatt, Friese.

Schiedsrichter: Marc Kuszczyna (VfL Wanfried).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1 N. Herud (25.), 0:2 Arslantepe (65.), 0:3 Ander (90+1.).



