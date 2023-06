„In den Spielen über Grenze gehen“ - SV 07 Eschwege vor Relegation zur KOL

Von: Maurice Morth

Teilen

Trainer Florian Mönche und die SV 07 Eschwege kämpfen in der Relegation um den Aufstieg von der Kreisliga A in die Kreisoberliga. © Maurice Morth

Für die SV 07 Eschwege waren die vergangenen Tage ein Auf und Ab. Wir sprachen mit Trainer Florian Mönche vor den Kreisoberliga-Aufstiegsspielen gegen die SG Werratal.

Eschwege – Für den Fußball-A-Ligisten SV 07 Eschwege waren die vergangenen Tage ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite erreichte die Mannschaft mit einer Siegesserie noch die Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga, auf der anderen Seite musste der Verein den plötzlichen Verlust des Vorsitzenden Matthias Kreiselmeyer verkraften.

Vor dem Relegations-Hinspiel gegen die SG Werratal (Samstag, 15 Uhr, Wendershausen) sprachen wir mit Trainer Florian Mönche über die schwierige Situation der Kreisstädter.

Die letzten Tage waren sicherlich nicht einfach für euch. Wie geht ihr die Relegationsspiele an?

Der Tod unseres Freundes und Vorsitzenden hat uns alle sehr erschüttert und berührt. Auch heute ist es noch immer nicht realisierbar. Für Matthias stand seine Familie und die SV 07 Eschwege immer an vorderster Stelle. Die Mannschaft, der Vorstand, alle Beteiligten und ich als Trainer werden in den Relegationsspielen alles geben, um ihn zu ehren. Matthias hätte das so gewollt.

Machst du Dir Sorgen, dass deine junge Mannschaft mit dem Druck nicht umgehen kann?

Natürlich ist die jetzige Situation neu für mein Team. Dennoch weiß ich, dass die Jungs das packen. Alle sind zusätzlich motiviert, das hat die Trainingswoche bewiesen.

Was erwartest du für ein Spiel gegen Werratal?

Ich habe mir zum Ende der Saison die Zeit genommen, Werratal zweimal anzusehen. Mir sind die Stärken des Teams bewusst. Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel, die SG Werratal ist als langjähriger Kreisoberligist für mich in der Favoritenrolle.

Worauf wird es deiner Meinung nach in dem Relegations-Format mit Hin- und Rückspiel ankommen?

Wenn du aufsteigen willst, dann musst du in beiden Spielen über deine Grenzen gehen. Voller Fokus – von Spiel zu Spiel. Genau das wollen wir abrufen. Sollte die SG Werratal am Ende die Relegationsspiele für sich entscheiden, haben wir zumindest alles gegeben.

Wie sieht die personelle Situation bei euch vor der Relegation aus?

Jeder einzelne Spieler, der zum Erfolg dieser tollen Saison beigetragen hat, sei es ein Spieler mit 2280 Minuten, ein Spieler mit einer Minute Spielzeit oder die Spieler auf und neben der Bank, die von außen unterstützt haben, werden anwesend sein. Unser Kader war noch nie so groß! Alle sind richtig motiviert und freuen sich auf die Spiele.

Zur Person Florian Mönche (34) stammt aus Diedorf im Unstrut-Hainich-Kreis. Er hat mehrere Jahre für Union Mühlhausen in der Thüringenliga Fußball gespielt. Wegen eines Studiums wechselte er zurück zu seinem Heimatverein SV Diedorf, bei dem er sechs Jahre spielte, ehe er vor sechs Jahren das Trainerangebot des heimischen Kreisoberligisten VfL Wanfried annahm. Zwischenzeitlich arbeitete Mönche auch als Trainer des SV Reichensachsen in der Gruppenliga und trainiert seit 2021 die SV 07 Eschwege, mit der er 21/22 den Aufstieg in die Kreisliga A schaffte.

(Maurice Morth)