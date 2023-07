SV Adler verliert beim 3:4 in Walldorf gleich beide Torhüter

Von: Maurice Morth

Adler-Torwart Lucas Waßmann musste zur Halbzeit verletzt raus, auch den eingewechselten Ersatz Johannes Klotzsch erwischte es später noch mit einer Verletzung. © Maurice Morth

Mit einer 3:4-Niederlage im Gepäck ist Fußball-Hessenligist SV Adler Weidenhausen von seinem ersten Saisonspiel aus Walldorf zurückgekehrt.

Walldorf – Dabei drehten die Weidenhäuser bis zur Halbzeit sogar nach einem frühen Rückstand die Partie zum 2:1. Bitter: Am Ende mussten sowohl Torhüter Lucas Waßmann als auch Ersatzmann Johannes Klotzsch verletzungsbedingt runter.

Die erste Hälfte

Kalt erwischt wurde der Adler nach nur zwei Minuten. Nach einem Einwurf kombinierten sich die Gastgeber über die rechte Seite durch und vollendeten zur frühen Führung.

Von diesem Nackenschlag erholten sich die Weidenhäuser aber sofort. Zunächst war Jan Gerbig noch nach einem Fehler von RW-Keeper Paul Harbrecht zu überrascht (12.), dann schlug Mittelfeldmann Tim Ullrich einen Traumpass mit dem Innenrist auf Youngster Eduard Grosu, der aus spitzem Winkel sein erstes Pflichtspieltor für den SVA erzielte (19.) – 1:1.

Auch danach ließ es sich weiter gut an für die Gäste. Marius Jung verfehlte das Tor nach einem starken Umschaltmoment nur knapp am kurzen Pfosten (29.) und Jan Gerbig scheiterte am gut reagierenden Walldorfer Keeper mit einem Freistoß (32.).

Die Gastgeber wurden allerdings auch gefährlich: Einmal trafen sie die Latte (32.) und Kilian Krug wehrte in letztem Moment ab (42.). Kurz vor der Pause dann doch noch die verdiente Adler-Führung: Einen Eckball verlängerte Tim Gonnermann auf Gerbig, der das Spielgerät nur noch ins Tor befördern musste (45.).

„Nach dem schlechten Start sind wir gut reingekommen und konnten in der Offensive einige gute Akzente setzen“, so das Halbzeitfazit von SVA-Teammanager Stefan Stederoth.

Die zweite Hälfte

Johannes Klotzsch ersetzte Lucas Waßmann im Adler-Tor aufgrund einer Oberkörperverletzung. Der musste nach einem Handelfmeter, der aus Weidenhäuser Sicht sehr fragwürdig war, das erste mal in der 56. Minute hinter sich greifen.

Und kurz nach dem 2:2 ließen die Gastgeber auch die 3:2-Führung nach einer Ecke folgen, als Tom Konhäuser per Kopf zur Stelle war (60.).

Bitter: Auch Johannes Klotzsch musste mit einer Verletzung nach 83 Minuten das Spielfeld verlassen. Dafür rückte der zwischenzeitlich eingewechselte Kilian Löffler zwischen die Pfosten.

Und auch danach ging es noch wild weiter: Rot-Weiß zog mit dem 4:2 durch Kian Rebner aus 20 Metern weg, dann verkürzte der eingewechselte Philipp Immig mit einem Traumtor noch auf 3:4 aus Weidenhäuser Sicht (89.). Der Ausgleich sollte allerdings bis zum Abpfiff nicht mehr gelingen.

SVA: Waßmann (Klotzsch/46./Assmann/83.) - Beng, Müller, K. Krug, M. Krug, T. Ullrich, Goebel (Löffler/71.), Grosu, T. Gonnermann, Jung (Immig/83.), Gerbig. Tore: 1:0 Enders (2.), 1:1 Grosu (19.), 1:2 Gerbig (45.), 2:2 Özer (56.), 3:2 Kohnhäuser (60.), 4:2 Rebner (87.), 4:3 Immig (89.).

(Maurice Morth)