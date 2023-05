Den Widrigkeiten getrotzt: SV Reichensachsen feiert Gruppenliga-Meisterschaft

Aufstieg in die Verbandsliga Nord

+ © Monika Klajnszmit Trotz großer Personalprobleme durch die Rückrunde gebissen und am Ende die äußerst verdiente Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga Gruppe 2 gefeiert: die Kicker des SV Reichensachsen. © Monika Klajnszmit

Die vorzeitige Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga Kassel Gruppe 2 und den damit verbundenen Aufstieg in die Verbandsliga Nord konnte am Sonntag der SV Reichensachsen feiern.

Reichensachsen – Noch gar nicht so richtig greifen konnten die Beteiligten des SV Reichensachsen die Meisterschaft in der Fußball-Gruppenliga Gruppe 2, als gegen 16.45 Uhr am vergangenen Sonntagnachmittag der Abpfiff der Partie gegen den TSV Heiligenrode erfolgte.

Denn es dauerte einige Minuten, ehe die entscheidende 1:3-Niederlage des ärgsten Verfolgers KSV Hessen II bei der SG Hombressen/Udenhausen auch wirklich endgültig verifiziert werden konnte.

Anspannung löst sich nach erlösender Nachricht

Dementsprechend groß waren dann auch die Freude, Erleichterung und der Druck, der sich angesichts aufreibender letzter Wochen schon bei den Feierlichkeiten auf dem Platz vom Kessel löste. Rund ums Vereinsheim wurde entsprechend gefeiert.

+ Gelöste Stimmung: Jerome Kirschner und Jakub Swinarski. © Monika Klajnszmit

„Ich bin ein bisschen müde, lag selbst erst um 1 Uhr im Bett“, sagt SVR-Pressesprecher Stefan Geisler am Montagvormittag, der damit noch zu den Früh-ins-Bett-Gehern zählte. „Der harte Kern hat durchgezogen und hat danach auch noch bei Jerome weitergefeiert. Ich habe heute morgen Bilder davon bekommen, dass sie bereits wieder am Sportplatz sitzen“, so Geisler.

Schwierige Rückrunde als Verein stark gemeistert

Zwar sprachen die Verantwortlichen des SV Reichensachsen in den vergangenen Wochen nie groß vom Druck, der durch den sich langsam verkleinernden Vorsprung stetig erhöhte, da war er aber wohl: „Das Jahr fing mit der schweren Ellenbogenverletzung von Jerome an, dann fehlte Jan Kaufmann sehr lange, dann kamen weitere schwere Verletzungen von Danny Göhler (Kreuzbandriss) und Miguel Cocca Ferreira (Armverletzung) hinzu, außerdem schleppten sich einige Spieler mit Wehwehchen durch“, weist Geisler auf die Probleme der Rückrunde hin.

+ Feierten den Aufstieg ausgiebig: Cristian Vidal (links) gemeinsam mit seinem Meistertrainer Rafal Klajnszmit. © Monika Klajnszmit

Die zwei vermeidbaren 2:2-Remis zu Beginn gegen Kaufungen und Vollmarshausen hätten wohl den einen oder anderen Spieler noch einmal ins Grübeln gebracht. Letztlich habe sich der Verein dann durchgebissen, auch dank der Hilfe von Spielern aus der 2. Mannschaft.

„Für sie tut es mir leid, denn sie hätten sicherlich noch Chancen auf die Aufstiegsrelegation zur Kreisoberliga gehabt, haben dann aber die Ziele der 1. Mannschaft darüber gestellt“, sagt Geisler. Über das Abenteuer Verbandsliga mache er sich derweil noch keine Gedanken: „Wir haben noch ein Highlight, das ist das Pokalfinale gegen Lichtenau.“

(Maurice Morth)