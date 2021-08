Sven Fischer kommt auf den Eisenberg

+ © Rolf Kosecki/nh C © Rolf Kosecki/nh

Der siebenfache Biathlon-Weltmeister und vierfache Olympiasieger Sven Fischer ist am 22. Oktober der Gaststar, wenn in einer öffentlichen Veranstaltung an der Skihütte des SC Neuenstein am Eisenberg bei freiem Eintritt, freien Getränken und Imbiss der Ski- und Loipenpark Eisenberg/Knüll vorgestellt werden soll – Beginn ist um 15 Uhr. Fischer wird sich den Fragen von HZ-Geschäftsführer Markus Pfromm stellen, der die Moderation einer lockeren Gesprächsrunde übernimmt, zu der noch weitere bekannte Persönlichkeiten erwartet werden.

wz/ Foto: Rolf Kosecki/nh