SVH Kassel gastiert in Weiterode und Lüdersdorf

Für die beiden Tischtennis-Verbandsligisten aus dem Kreis Hersfeld-Rotenburg beginnt die neue Saison am Wochenende mit Heimspielen.

Weiterode/Lüdersdorf – Der Gegner ist dabei ein- und derselbe.

Der TTV Weiterode startet am Samstag ab 19 Uhr gegen die SVH Kassel III. Mit den Harleshäusern stellt sich der Meister aus der Bezirksoberliga 1 in Weiterode vor. Mit Björn Sorger (Position 2) und Jörg Jeschik (5) sind zwei bekannte Spieler im Team des Aufsteigers.

Mit den anderen haben sich die Weiteröder noch nicht oft gemessen. Ins Verbandsligateam sind mit Alexander Schäfer (Position 5) und Marco Zobel (6) zwei Spieler aus der Bezirksligameistermannschaft gerutscht. Neben Spitzenspieler Mario Oeste wird Niklas Schubert im Spitzenpaarkreuz aufschlagen. Im mittleren Paarkreuz spielen Sohn Simon und Vater Bernhard Wetterau.

Das Spiel könnte schon gleich zu Beginn richtungsweisend werden. Um das Saisonziel Klassenerhalt zu erreichen, müssen die Weite-röder zum Saisonstart hoch konzentriert zu Werke gehen.

Ihre dritte Spielzeit in der Verbandsliga eröffnet die Herrenmannschaft des TTC Lüdersdorf am Sonntag um 14 Uhr in der Lüdertalhalle ebenfalls gegen den SVH Kassel III. Die Lüdersdorfer machen Tyler Köllner, einen der besten Jugendlichen Hessens, als bekanntesten Spieler der SVH aus.

Er wird seine Kräfte mit Nikolas Schade und Marvin Schubert messen. Auf diese Begegnungen dürfen sich die Zuschauer freuen.

Die Heimmannschaft, die sich gegenüber dem Vorjahr mit dem Ex-Weiteröder Christian Meise verstärkt hat, weist durchgängig bessere Ranglistenwerte auf als die Kasseler.

So wollen die Lüdersdorfer ihrer Favoritenrolle gerecht werden, vor allem Tobias Mangold und Giuseppe Palermo möchten zeigen, dass sie in der Saisonvorbereitung gut trainiert haben.

Doch ob Mannschaftskapitän Nils Rüger mitwirken kann, ist noch nicht sicher. Er musste sich im Sommer einer Knieoperation unterziehen. Wenn er noch nicht fit ist, wird Patrick Weix an seiner Stelle zum Einsatz kommen, denn Spielertrainer Rolf Gebhardt wird wegen seiner Bandscheibenprobleme nur am Spielfeldrand agieren. red