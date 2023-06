SVR hält beim 0:3 nur eine Halbzeit mit: Lichtenau ist Kreispokal-Sieger

Von: Maurice Morth, Marvin Heinz

Glücklicher und verdienter Sieger des Fußball-Kreispokals 22/23: Vor allem in der zweiten Halbzeit legte der Verbandsligist Lichtenauer FV gegen den Gruppenligisten SV Reichensachsen noch einmal zu und ließ nichts anbrennen. © Marvin Heinz

Nichts war es mit dem Double für den SV Reichensachsen nach dem Titel in der Gruppenliga: Das Kreispokal-Finale 22/23 ging Mittwoch mit 0:3 gegen Verbandsligist Lichtenauer FV verloren.

Niederhone – Die zweite große Feier blieb aus. Mit hängenden Köpfen und leerem Blick in Richtung Boden standen die Akteure des SV Reichensachsen nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Jonas Vock in Niederhone auf dem Rasen.

Viel vorgenommen hatten sie sich, im zweiten Durchgang stießen die Gruppenliga-Meister aber an ihre Grenzen, feiern durfte nur Lichtenau.

Spielstart ohne eine Abtastphase

Das Abtasten beider Mannschaften blieb aus. Hatte Jerome Kirschner nach einem Missverständnis zwischen den LFV-Innenverteidigern Marvin Urban und Cédric Mimbala einen ersten Abschluss aus 18 Metern (2.), hätte auf der Gegenseite die Lichtenau-Führung fallen müssen, nachdem sich SVR-Keeper Daniel Schwenda verschätzte.

Vollen Einsatz zeigt in dieser Aktion Reichensachsens Mittelfeldspieler Tonio Binneberg (links) gegen Hessisch Lichtenaus Benjamin Orschel. © Marvin Heinz

Nur einer „Monstergrätsche“ von SVR-Außenverteidiger Cristian Gadea, der einen Schuss aufs leere Tor von Maxim Soimu blockte, war es zu verdanken, dass es weiter 0:0 stand (5.).

Danach ging es mit den Tormöglichkeiten weiter munter hin und her. Ein Klassenunterschied war zunächst nicht zu erkennen, kein Team riss das Spiel an sich. So zielte Rechtsaußen Arcadie Rusu bei einer Direktabnahme für den LFV zu weit neben das Tor (11.) und Mick Vogelsangs Schuss landete nach einer Kombination über Jan Kaufmann und Jerome Kirschner über dem Querbalken (14.).

Maxim Soimu knipst direkt nach dem Wiederanpfiff

Nachdem Maxim Antoniuc die LFV-Führung per Kopfball nach einer Ecke noch verfehlte (20.), jubelten die Lichtenauer in der 42. Minute zum ersten Mal – allerdings zu früh, denn bei seinem Distanzschuss stand Maxim Soimu im Abseits.

Besser machte es der als Mittelstürmer aufgebotene Moldawier dann allerdings unmittelbar nach dem Wiederanpfiff. Eine scharfe Hereingabe aus vollem Lauf von Arcadie Rusu von der rechten Seite, präzise zwischen die SVR-Innenverteidiger Dadah Gadeah und Christian Schätzke geschlagen, wuchtete der 32-Jährige mit dem Kopf zum 1:0 ins Netz (52.).

Von diesem Nackenschlag erholten sich die Reichensächser, denen es im Gegensatz zum Gegner mit fortschreitender Spieldauer an Spritzigkeit, Offensivideen und defensiver Kompaktheit fehlte, nicht mehr. Rettete Daniel Schwenda noch gegen Mathias Gambetta in höchster Not (57.), musste er wenig später gegen Leon Koch zwei weitere Male hinter sich greifen (60. und 67.).

Aufbäumen des SV Reichensachsen bleibt aus

Weil sich im Defensivverbund immer mehr Lücken auftaten, stand der vom SSV Sand gekommene Linksaußen zweimal mutterseelenallein vor dem Tor und erzielte vor allem mit seinem Lupfer zum 2:0 einen äußerst sehenswerten Treffer.

Und der SVR? Bis auf zwei harmlose Abschlüsse des eingewechselten David Dreyer (70. und 80.) hatte der nichts mehr entgegenzusetzen, sodass der LFV einen letztlich verdienten Pokalsieg einfuhr.

SV Reichensachsen - Lichtenauer FV 0:3 (0:0). SVR: Schwenda - Montag, D. Gadea, Schätzke, C. Gadea, Binneberg, Kaufmann, Swinarski, Jung, Vogelsang, Kirschner. Bank: Eisenhuth - Szymanski (79.), Dreyer (55.), Söhngen, Reimuth (86.), Müller, Burchard.

LFV: Bantis - Bursuc, Urban, Mimbala, Dietz, Antoniuc, Orschel, Cucu, Koch, Rusu, Soimu. Bank: Schramm, Biserkin - Gambetta (46.), Gossmann (86.), Grosu, Ott, Hoffmann (77.).

Schiedsrichter: Jonas Vock (SV Adler Weidenhausen).

Zuschauer: 350.

Tore: 0:1 Soimu (52.), 0:2 Koch (60.), 0:3 Koch (67.).

SC Niederhone hat alles im Griff

Mit dem gewohnt sympathischen und zuvorkommenden Auftreten hatten die Gastgeber des SCN bei bestem Fußballwetter im Bückeberg-Stadion alles im Griff. Auf der schönen Niederhoner Sportanlage war das Finale ein gelungener Abschluss eines erneut unterhaltsamen Pokalwettbewerbs, das aber mehr als die rund 350 Zuschauer verdient gehabt hätte.

Gut 350 Zuschauer strömten am Mittwoch nach Niederhone, der Gastgeber SCN um Stephan Ehrlich (links) und Jannes Seum hatte alles im Griff. © Marvin Heinz

Stimmen zum Finale des Fußball-Kreispokals

Rafal Klajnszmit, Trainer SV Reichensachsen: „Glückwunsch an den Lichtenauer FV. Sie haben verdient gewonnen. Nach 60 Minuten waren sie uns überlegen. Wir waren fitnesstechnisch nicht mehr in der Lage dagegenzuhalten. Meine Jungs sind nach der langen Saison und der Meisterschaft auf dem Zahnfleisch gegangen.“

Stephan Montag, Rechtsverteidiger SV Reichensachsen: „Nach vier Jahren bei der SV 07 Eschwege und vier Jahren beim SV Reichensachsen geht heute für mich eine tolle und zugleich besondere Zeit zu Ende. Nach dem Aufstieg in die Verbandsliga wäre der Pokalsieg das i-Tüpfelchen gewesen. Nun kehre ich in meine Heimat Thüringen zurück und werde als Spielertrainer in Geismar in der Kreisoberliga aktiv sein.“

Erkan Kilci, Sportlicher Leiter Lichtenauer FV: „Meine Jungs haben sich den Titel redlich verdient. Sie haben den Ball und Gegner laufen lassen. Keine einzige Chance haben wir dem SV Reichensachsen ermöglicht. Der Sieg hätte am Ende noch deutlicher ausfallen müssen.“

Cédric Mimbala, Kapitän Lichtenauer FV: „In der ersten Hälfte sind wir noch nicht so gut reingekommen. In der zweiten Hälfte ist es uns dann gelungen, Bälle tief und hoch hinter die Abwehrkette des Gegners zu spielen. Auf diese Weise haben wir Chance um Chance eingeleitet. Jetzt erwartet uns ein langer Abend. Im Hessenpokal wünsche ich uns als Los meinen Ex-Verein, den KSV Hessen Kassel.“

Alexandru Cucu, Spielertrainer Lichtenauer FV: „In den ersten 30 Minuten war die Nervosität bei uns spürbar. Keiner wollte Fehler machen. Danach wurden wir stärker und haben unser Potenzial abgerufen.“

Benjamin Orschel, Mittelfeldspieler Lichtenauer FV: „In der ersten Halbzeit haben wir noch das Risiko gescheut, doch nach dem Wechsel kam vom Gegner nicht mehr viel. Ich bin schon ein bisschen stolz.

Harry Niebeling, Pokalspielleiter: „Der SC Niederhone hat das Finale super organisiert. Meinen Dank richte ich an alle helfenden Hände, Abteilungsleiter Daniel Steinrücken und Vorsitzenden Stephan Ehrlich. Ich hätte mit einer engeren Partie gerechnet. Der eine oder andere Spieler des SVR ist heute sicher unter seinen Möglichkeiten geblieben.“

(Maurice Morth und Marvin Heinz)