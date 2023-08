SVR schlägt den Favoriten bei seiner Verbandsliga-Premiere klar mit 4:1

Netzte gleich zweimal für den SV Reichensachsen: Angreifer Jerome Kirschner. © Florian Künemund

Tolles Debüt: SV Reichensachsen schlägt den Vorjahreszweiten SG Bronnzell bei seiner Verbandsliga-Premiere verdient mit 4:1.

Reichensachsen – Der Neuling in der Fußball-Verbandsliga gegen den amtierenden Vizemeister, der im Sommer in der Relegation noch am Aufstieg in die Hessenliga schnupperte. Klingt nach einer klaren Angelegenheit. War es auch – allerdings für den Aufsteiger SV Reichensachsen, der Bronnzell auf heimischem Kunstrasen düpierte und auch in der Höhe verdient mit 4:1 gewann.

„Klar, unser Verein ist neu. Aber wir haben viele Jungs, die schon in dieser oder gar einer höheren Klasse gespielt haben. Dieser Sieg im ersten Spiel gibt uns ein gutes Gefühl und die Erkenntnis, dass wir auch in dieser Liga guten Fußball spielen können“, sagte Trainer Rafal Klajnszmit nach Abpfiff.

Gäste fanden in der Offensive kaum ein Mittel

Seine Schützlinge waren in der Arbeit gegen den Ball sehr stark, pressten von Beginn an mit hohem Laufaufwand und verschoben clever. Die Folge: Die Gäste fanden kein Mittel und kamen in den ersten 45 Minuten zu keinem einzigen nennenswerten Torabschluss. Reichensachsen hingegen hatte zwei Möglichkeiten und nutzte beide eiskalt.

Nach gerade einmal elf Minuten Verbandsliga klingelte es das erste Mal. Jakub Swinarski köpfte eine Ecke am kurzen Pfosten wuchtig aufs Tor, der gegnerische Keeper konnte nur abprallen lassen.

Dadah Gadea Baringo stand richtig und staubte zur 1:0-Führung ab. Bemerkenswert: Der Spanier, der in der Innenverteidigung mit Christian Schätzke einen erstklassigen Job machte, hatte auch am zweiten Treffer trotz seiner defensiven Position entscheidenden Anteil.

Jerome Kirschner macht mit dem 3:0 den Deckel drauf

Nach Ballgewinn trieb er den Ball Richtung Mittellinie und schickte mit einem langen Flachpass in die Schnittstelle Swinarski auf die Reise, der zum 2:0 einschob (31.).

Nach Wiederbeginn verpasste Jerome Kirschner eine Swinarski-Flanke nur um Haaresbreite. In der 65. Minute dann der erste Schreckmoment für Reichensachsen hinten: Nach einer Ecke landete der Ball aus dem Gewühl heraus an der Latte.

Als Jerome Kirschner in der 72. Minute freistehend das 3:0 nachlegte, war das Spiel entschieden. Der 1:3-Anschluss der Gäste blieb Makulatur (74.), zumal kurz danach ein Bronnzeller Spieler mit Gelb/Rot vom Platz flog. Den 4:1-Endstand besorgte Torjäger Kirschner kurz vor Toresschluss.

SV Reichensachsen - SG Bronnzell 4:1 (2:0). SVR: Eisenhuth - Görs, Gadea Baringo, Schätzke, Vidal Gadea - Pfliegner (90./Klöpfel), Dreyer, Kaufmann (82. /Hayn) - Vogelsang (90.+4/Hannig), Kirschner, Swinarski. SG: Ritzel - Jäger (46./Bruno), Pecks, Breunung, Weber, Hohmann (27./Bambey), Jordan, Sandner (64./Horenkamp), Ruppel, Sternstein, Schneider (81./Milenkovski).

Schiedsrichter: Philipp Metzger (Wolfhagen). Zuschauer: 100. Tore: 1:0 Gadea Baringo (11.), 2:0 Swinarski (31.), 3:0 Kirschner (72.), 3:1 Horenkamp (74.), 4:1 Kirschner (90.+1)

(Florian Künemund)