SVR-Handballerinnen setzen in Landesliga auf ein eingespieltes Team

Von: Marvin Heinz

Einziger Neuzugang für den Landesliga-Kader von Trainer Matthias Meinl (links): Außenspielerin Melissa Levatic, die vom Bezirksoberliga-Team des SV Reichensachsen aufrückt. © Marvin Heinz

Der SV Reichensachsen startet am Sonntag, den 17. September, mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wesertal in die Spielzeit 2023/24 in der Handball-Landesliga.

Reichensachsen – „Wir müssen in dieser Saison Siebter werden, um sicher nicht abzusteigen. Aber unser Anspruch ist eine Platzierung zwischen Platz drei und fünf“, sagt Trainer Matthias Meinl, der die beiden Absteiger SV Germania Fritzlar II und HSG Großenlüder/Hainzell in der Pole-Position im Rennen um den Oberliga-Aufstieg sieht.

Trotz Platz drei und den Erfolgen der abgelaufenen Spielzeit schielt Meinl nicht in Richtung Aufstieg: „Die Liga wird mit den beiden Absteigern und den Aufsteigern aus Waldau und Fulda noch etwas schwieriger. In der Landesliga haben wir die Möglichkeit unseren Nachwuchs Schritt für Schritt zu integrieren.“ Das spricht für die Mannschaft von Trainer Matthias Meinl:

Das Gefüge

1. Das Gefüge. „Wir sind als Team zusammengeblieben. Das spricht für uns und unsere Gemeinschaft“, betont Meinl, der nach einem Atemzug auch über potenzielle Neuverpflichtungen spricht: „Die Suche nach neuen Spielerinnen war aus diesem Grund bei uns auch kein präsentes Thema.“

Der 50-jährige Übungsleiter will auf die Spielerinnen setzen, die „den Laden über die letzten Jahre am Laufen gehalten haben.“ Einzig die 20-jährige Melissa Levatic präsentiert Meinl als neue Spielerin. Die Außenspielerin markierte in der vergangenen Bezirksoberliga-Spielzeit in 16 Spielen insgesamt 94 Treffer. Die noch am Fuß verletzte Levatic wird den Kaderplatz von Anna-Lena Kehr einnehmen, die an einer hartnäckigen Knieverletzung laboriert.

Auch die weiteren Spielerinnen der zweiten Mannschaft ziehen mit. Wenn Meinl aufgrund Verletzungen weitere Spielerinnen für seinen Kader braucht, stehen die Akteurinnen der Zweitvertretung stets parat bei Fuß: „Wenn ich frage, dann sind sie da. Das ist nicht selbstverständlich.“

Die Vorbereitung

2. Die Vorbereitung. Zum Trainingssauftakt Mitte Juni standen die Grundlagen im Kraft- und Ausdauerbereich im Fokus. Neben Zirkeltraining wurden unzählige Sprints absolviert, ehe Eins-gegen-Eins-Situationen und Zwei-gegen-Zwei-Situationen speziell im Tempogegenstoß auf der Agenda standen.

Dreimal pro Woche wird trainiert. Montags absolviert das Team auch während der laufenden Saison mit Lauf-Coach Hartmut Herbig Einheiten auf der Tartanbahn der Eschweger Torwiese.

„Hartmut übermittelt mir stets die Laufzeiten, diese liefern mir schon nützliche Informationen über den Trainings- und Fitnesszustand der Spielerinnen“, so Meinl. Das Miteinander wurde mit einer gemeinsamen Wanderung zum sagenumwobene Wichtelbrunnen am Spitzenberg nochmals gestärkt. Vom 8. bis zum 10. September bekommt das Team bei einem Trainingswochenende den letzten Feinschliff.

Die Lehren

3. Die Lehren. Nach der Derby-Niederlage bei der HSG Datterode/Röhrda/Sontra und dem Einbruch bei HSG Zwehren/Kassel in der letzten Saison weiß Meinl, dass sich sein Team zu keiner Zeit zurücklehnen darf.

„Wenn wir nicht zu 100 Prozent da sind, dann kippt in dieser Liga ein Spiel ganz schnell“, so Meinl. Auch im Abschluss hatte das Team um die Schwestern Carolin und Laura Heckmann eine zu hohe Fehlerquote. „Ob Nahwurf oder aus der zweiten Reihe, wir lassen in der Summe zu viel liegen. Auch die Quote vom Punkt ist ausbaufähig. Gegen Twistetal haben wir uns in der letzten Saison sechs Fehlwürfe geleistet“, monierte Meinl.

Den Platz zwischen den Pfosten wird sich das junge und entwicklungsfähige Torhüterinnen-Duo bestehend aus Laura Hesse und Emily Heckmann teilen. Mit Blick auf das treue heimische Publikum sagt Meinl zum Abschluss: „Sie werden uns wieder bedingungslos unterstützen. Es ist dennoch schade, dass das Derby gegen die HSG Datterode/Röhrda/Sontra nicht mehr ansteht.“

Kader SV Reichensachsen für 23/24 Emily Heckmann, Laura Hesse (beide Tor), Lacey Brand (RA, RR), Michelle Friman (Kreis), Laura Heckmann (RL, RM), Carolin Heckmann (Kreis), Sophie Hohmann (RR, RA), Anna-Lena Kehr (RA), Alina Munk (RR, RA), Veronika Wagner (RL), Lisa Weiner (LA, Kreis), Carolin Küch (LA), Melissa Levatic (RA, LA) Fabienne Walz (RM), Maxie Hauschild (RL).

