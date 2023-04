5:2 im Gruppenliga-Topspiel: SV Reichensachsen überrollt KSV Hessen II

Fußball-Gruppenliga

+ © Florian Künemund Der SV Reichensachsen jubelt nach dem Sieg gegen den KSV Hessen Kassel II: (von links) Mick Vogelsang, Stephan Montag, Jerome Kirschner. © Florian Künemund

Mit einer 5:2-Packung hat der Tabellenführer der Fußball-Gruppenliga vom SV Reichensachsen seinen ärgsten Verfolger KSV Hessen Kassel II im Topspiel am Sonntag nach Hause geschickt.

Reichensachsen - Das war deutlich! Und das auch in der Höhe verdient. Der SVR war von Beginn das klar bessere Team und steht nun sechs Punkte vor den Junglöwen. „Diese Begegnung haben wir als Einheit gewonnen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs“, sagte Trainer Rafal Klajnszmit nach Abpfiff.

Reichensachsens Matchplan war gut erkennbar. Die Hausherren pressten aggressiv und standen hoch, wollten die spielstarken Gäste gar nicht in den Fluss kommen lassen. Das klappte. Und hatte zwei positive Effekte.

Erstens: In der gesamten ersten Hälfte schoss Kassel nicht einmal aufs Tor. Zweitens: Der KSV wurde nervös und machte hinten einfache Fehler. In der 10. Minute erlief sich Jerome Kirschner einen ganz leicht zu durchschauenden langen Ball ohne jegliche Bedrängnis und schloss volley zur 1:0-Führung ab.

„Haben Kassel mit dem Pressing zu Fehlern gezwungen“

Acht Minuten später fand Christian Vidal Gadea Rechtsaußen Mick Vogelsang mit einem völlig ungefährlich anmutenden Freistoß von der Mittellinie. Dessen Gegenspieler stand auch gut und gerne zwei Meter von Vogelsang weg. Der Flügelflitzer nahm entspannt den Ball an, ließ im Strafraum einen Verteidiger noch mit einem Haken aussteigen und traf zum 2:0 ins kurze Eck.

„Klar: Diese Tore sahen natürlich einfach aus. Aber wir haben Kassel mit unserem Pressing auch dazu gezwungen“, so Klajnszmits Analyse. Letzte Randnotiz in Hälfte eins: David Dreyer, zuletzt verletzt und gestern überraschend als Innenverteidiger aufgeboten, musste kurz vor der Pause angeschlagen ausgewechselt werden.

Wer nun dachte, Kassel überlegt sich eine passende Antwort, wurde enttäuscht. Schon in der 53. Minute sorgte der SVR mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. Jerome Kirschner erkämpfte sich nahe der Eckfahne den Ball und passte in die Mitte, wo Jakub Swinarski nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Wermutstropfen war schwere Verletzung

Marius Jung ließ in Minute 65 das 4:0 – wie sollte es anders sein – nach einem simplen langen Ball von hinten raus folgen. Zwischendurch hatte Kassel zumindest mal eine Torgelegenheit – doch Sechser Timo Söhngen, der nach seiner Langzeit-Verletzung zuletzt nur in der zweiten SVR-Garde aktiv war, klärte einen Kopfball der Gäste auf der Linie.

Der große Wermutstropfen am Gala-Tag der Reichensächser: Miguel Cocca Ferreira verletzt sich nach zirka 70 Minuten so schwer am Arm nach einem Aufprall auf dem Boden, dass er vom Krankenwagen abgeholt werden musste und das Spiel eine Stunde lang unterbrochen war. Kassel verkürzte danach per Foulelfmeter (78.) und aus dem Spiel heraus (90.) noch auf 4:2, doch das war nur noch Makulatur.

Jerome Kirschner trug sich in der Nachspielzeit nach Konter noch ein zweites Mal in die Torschützenliste ein und sorgte für den 5:2-Endstand. „Heute haben die Jungs genau das Wir-Gefühl und den Willen gezeigt, die ich eingefordert habe. Das war eine super Leistung“, sagte Klajnszmit. (Florian Künemund)