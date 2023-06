Tag des Mädchenfußballs steigt am 18. Juni in Waldkappel

War beim Tag des Mädchenfußballs schon einmal mit dabei: Merle Buchenau aus Sontra. © Marvin Heinz

Am Sonntag, den 18. Juni, findet der vonseiten des DFB und des Hessischen Fußball-Verbandes ins Leben gerufene „Tag des Mädchenfußballs“ in Waldkappel statt.

Waldkappel –Ziel des Aktionstages ist die Gewinnung und Bindung neuer Fußballerinnen, die bisher noch nicht im Verein aktiv waren.

Hessenweit werden 27 Veranstaltungen dieser Art durchgeführt. Los geht es in der Uhlenfängerstadt um 10 Uhr. Neben Einlagespielen wird es möglich sein, das DFB-Schnupperabzeichen zu absolvieren. Auch eine Fotobox, eine große Fußball-Dartscheibe sowie eine Geschwindigkeitsmessanlage werden zum Verweilen einladen.

Eine Anmeldung ist nicht notwendig

„Vorab ist keine Anmeldung notwendig“, sagt TSV-Waldkappel-Fußball-Abteilungsleiter Henrik Stöber, der sich freut, wenn zahlreiche Nachwuchsfußballerinnen dem Lockruf folgen würden.

„Es gibt sicher viele Mädchen, die bereits kicken, aber nie in Betracht gezogen haben, in einer Mannschaft zu spielen, weil es in der Nähe kein Team gibt. Vielleicht ändert sich durch diese Veranstaltung etwas. Wir sprechen auch Mädchen an, die nicht mehr in gemischten Mannschaften spielen möchten und laden sie zu diesem Tag herzlich ein.“

Auch Kai-Uwe Weber, der Frauen- und Mädchenfußballreferenten des hiesigen Fußballkreises, schlägt in die gleiche Kerbe. „Wir wollen den Mädchenfußball gezielt fördern und an diesem Tag zeigen, was möglich ist“, so Weber, der von „viel Potenzial“ spricht.

Laut Weber sei es an so einem Tag möglich, Talente aufzuspüren, die es später mal in die nationale sowie internationale Spitze schaffen könnten. „Vielerorts gibt es noch die Angst – gerade im unteren Jugendbereich – Spielerinnen an den Mädchenfußball zu verlieren, während sich woanders Spielerinnen nicht trauen, in einer reinen Jungenmannschaft zu spielen“, so Weber weiter.

TSV Waldkappel stellt neue Frauenmannschaft vor

Nach seinen Aussagen ist es wichtig, den interessierten Spielerinnen die einzelnen Pfade aufzuzeigen. „Viele Wege führen nach Rom“, sagt er, und weiter: „Es gibt die Möglichkeit, im Jugendbereich bei den Jungs mitzuspielen oder einer reinen Mädchenmannschaft beizutreten. Hier ist die JSG Waldkappel mit seiner Mädchenmannschaft Vorreiter und bietet eine Option an.“

Hatten im vergangenen Jahr bei bestem Wetter Spaß in Sontra: (von links) Mia Nielius, Mia Ecke und Eva Alp. © Marvin Heinz

Gerade auch mit Blick auf die Vielfalt innerhalb der Vereine, die durch den Frauen- und Mädchenfußball eine ganz andere Ebene erreicht, nehme dieser Tag eine wichtige Bedeutung ein, sagt Lea Hüther, Pressesprecherin des Kreisfußballausschusses.

Der DFB-Stützpunkt Nordhessen wird ein Spiel gegen die weibliche E-Jugend der JSG Waldkappel absolvieren, während auch die F-Jugend des Organisators mit einer Partie Bestandteil des Rahmenprogramms sein wird.

Darüber hinaus wird die neu ins Leben gerufene Frauenmannschaft des TSV ihre erste Partie bestreiten: „Wir werden das Team der Öffentlichkeit vorstellen.“ Weitere Infos zum Tag und genauen Ablauf werden auf der Vereinshomepage unter waldkappel-fussball.de veröffentlicht.

