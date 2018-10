1500 Fans feiern 25. Jubiläum vom TSC Schwarz-Gold Göttingen

Das neue A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen: Ungefähr die Hälfte der Tänzerinnen und Tänzer sind neu und tanzen erstmals in der Bundesliga. Hier präsentieren sie sich den rund 1500 Tanzsportinteressierten in der S-Arena.

Göttingen. 1500 Tanzsportinteressierte wollten es sich nicht entgehen lassen, sich schon einmal das neu zusammengestellte A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen im ASC 46 bei ihrer Präsentation in der S-Arena anzuschauen.

Seit nunmehr 25 Jahren gibt es Tanzsport in der südniedersächsischen Universitätsstadt, und dies wurde neben der Präsentation auch noch gefeiert.

Christian Schröder, der selbst auch Tänzer und Tanzlehrer war und ist, moderierte durch das rund dreistündige Programm. Zu Beginn wurde ein Film gezeigt, der die Stationen des Tanzsportteams in den 25 Jahren Revue passieren ließ. Die größten Erfolge feierte der TSC Schwarz-Gold in den Jahren 2012, als man mit vier Standardteams in allen Ligen vertreten war, oder 2013 und 2017, als neben dem A-Team auch das B-Team in der Bundesliga getanzt hat. Und in 2016 fuhr das Tanzsportteam zur Weltmeisterschaft in Ungarn. Letztes Jahr holte sich das A-Team den Vizemeistertitel und errang den fünften Platz bei der Europameisterschaft in Russland.

Die vielen Tänzerinnen und Tänzer aus dem A-, B- und C-Team zeigten anschließend die Kleider aus dem letzten Vierteljahrhundert.

Präsident macht sich Sorgen

Den Dank für 25 Jahre Tanzsport in Göttingen überbrachte Bürgermeister Uli Holefleisch und überreichte einen Scheck von 250 Euro. Den größten Dank aber heimste der Cheftrainer des A-Teams, Markus Zimmermann, ein. „Ohne dich wäre das alles nicht möglich gewesen, was in Göttingen im Tanzsport bisher so erfolgreich gewesen ist“, meinte Michaela Montag, Trainerin des B-Teams, in ihrer Laudatio und überreichte Zimmermann einen Ring.

In seiner Ansprache erinnerte der Vorsitzende des TSC Schwarz-Gold Göttingen, Jens Wortmann, daran, dass in keiner anderen Stadt bei den jeweiligen Bundesliga-Turnieren so viele Zuschauer kommen wie in Göttingen. „Sogar die heutige Präsentation ist besser besucht als so manches Turnier bei den anderen Bundesliga-Standardformationen“, so Wortmann. Er macht sich aber große Sorgen um den Tanz-Nachwuchs. „Von der Saison 2019/120 an wird eine ganze Liga gestrichen, sodass es nur noch zwei Ligen geben wird.“ (wg/gsd)