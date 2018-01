B-Team hat den Klassenerhalt im Visier

Tanzen-Bundesliga: Göttinger Standardformationen holen dritten und siebten Rang in Bernau

+ Hauchdünn am sechsten Rang vorbei: Die B-Formation des TSC Schwarz-Gold Göttingen wurde beim zweiten Turnier in Bernau Siebte. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Neun Spielzeiten hat das A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen nun schon in der Bundesliga für Standardformationen bestritten. Und bislang ging es immer nur bergauf. Ausgerechnet im zehnten Jahr der Erstligazugehörigkeit könnte es für die erfolgsverwöhnte Mannschaft von Trainer Markus Zimmermann jetzt aber einen kleinen Rückschlag geben. Denn am vergangenen Samstag kam das Göttinger Vorzeigeteam als Vorjahreszweiter beim Turnier in Bernau wieder nicht über den dritten Rang hinaus.