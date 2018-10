Beim TSC Schwarz Gold wird 25 Jahre Tanzsport gefeiert

Göttingen. Heute Abend um 18.30 Uhr präsentieren sich die Standard-Formationstänzer des TSC Schwarz-Gold Göttingen im ASC 46 in der S-Arena erstmals vor der am 10. November in Braunschweig startenden Bundesliga.

Dieses Formationsteam feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen. Und dieses Jubiläum möchten die Standardtänzerinnen und -tänzer mit dem Publikum zusammen feiern. Dabei wird allerdings nicht nur die Gegenwart und Zukunft beleuchtet, sondern die Tanzformationen des ASC 46 präsentieren auch die Mode und Tänze von vor 25 Jahren. Zudem sind einige Überraschungen angekündigt.

Der ASC 46 erwartet rund 1500 Zuschauer, die sich das neu formierte Team anschauen wollen und schon gespannt auf die Jubiläumspräsentation sind. Das A-Team wird sich allen Tanzspotinteressierten an diesem Abend präsentieren und gemeinsam mit dem Publikum in die Historie der letzten 25 Jahre eintauchen.

Schwelgen in Erinnerungen

„Die diesjährige Präsentation gibt unserem Göttinger Publikum die Möglichkeit, die Geschichte hinter dem heutigen Team zu erfahren, mit uns in Erinnerungen zu schwelgen und kleine Anekdoten zu hören. Entsprechend würden wir uns natürlich über eine große Zuschauerzahl freuen“, so Cheftrainer Markus Zimmermann. Übrigens ist der Eintritt frei, und für das leibliche Wohl sorgt der Veranstalter auch. Und wer die besten Plätze belegen will, sollte bereits um 17.30 Uhr, wenn sich die Türen der S-Arena, da sein.

Aber nicht nur das A-Team zeigt sich. Auch das B-Team, das in der zweiten Bundesliga an den Start geht, und das C-Team in der Regionalliga werden mit ihren neuen Programmen zu sehen sein. So können sich die tanzsportbegeisterten Göttinger schon auf den 9. Februar nächsten Jahres freuen. Denn dann findet das nächste Bundesliga-Turnier in der S-Arena statt, für das ab sofort im Vorverkauf und auch am heutigen Abend Karten geordert werden können. (wg/gsd)