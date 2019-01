Dritter Rang für die Göttinger Standardformation

Dritter zum Bundesligastart in Ludwigsburg: Die Standardformation des TSC Schwarz-Gold Göttingen.

Ludwigsburg – Der TSC Schwarz-Gold Göttingen hat zum Saisonstart der Tanzsport-Bundesliga für Standardformationen den dritten Rang belegt.

Beim ersten von fünf Wertungsturnieren in Ludwigsburg behaupteten sich die Gastgeber vom 1. TC vor dem TSC Braunschweig.

Als festgefahrene Veranstaltung mit zementierten Platzierungen kann auch in der neuen Saison keine Rede sein. Denn an der Spitze ist ein Zweikampf entbrannt. Nachdem bei den Deutschen Meisterschaften und bei der Weltmeisterschaft im November des vergangenen Jahres die Braunschweiger Formation triumphierte, bejubelten am Samstagabend die Ludwigsburger Tänzer ihren Auftaktsieg. Mit 33,939 Punkten hatten sie gegenüber den Braunschweigern (33,563) knapp die Nase vorn.

Mit etwas Abstand folgte die Göttinger Formation (32,314), die den TSC Rot-Gold Casino Nürnberg deutlich auf den vierten Rang verwies (30,438). Die Göttinger Mannschaft um Trainer Markus Zimmermann war mit der Leistung zum Saisonstart durchaus zufrieden. „Die Wertung spiegelt unsere Steigerung. Besser geht natürlich immer, deswegen werden wir weiter hart an uns arbeiten, um bei den nächsten Turnieren noch mehr rauszuholen, kommentierte die Teamsprecherin Sarah Günther den dritten Rang. Das zweite Bundesliga-Turnier startet übernächstes Wochenende in Bernau. raw