Ein Leben rund ums Tanzen

Von: Maike Lorenz

Nicole Menser und Justin Elert tanzen Cha-Cha-Cha beim Turnier „Hessen tanzt“ in Frankfurt. © Privat

Bei der Kasseler Sportgala wurden besondere Leistungen geehrt. In unserer Serie „Ausgezeichnete Athleten“ stellen wir einige von ihnen vor.

Dass Partner miteinander harmonieren, ist wohl in kaum einem anderen Sport so wichtig wie beim Paartanz. „Wir müssen so viel zu zweit miteinander trainieren wie möglich“, sagt Nicole Menser. Die 19-Jährige und ihr Partner Justin Elert (20) tanzen für den Rot-Weiss-Klub Kassel. Damit sie zusammen tanzen können, ist ihnen scheinbar kein Weg zu weit.

Elert kommt aus Bad Wildungen, Menser wohnt in Neuss bei Düsseldorf. Dreimal wöchentlich setzt sich Elert deshalb ins Auto und fährt etwas mehr als 200 Kilometer bis zu den Trainern des Tanzpaares nach Wuppertal. Jede Woche nimmt der Maschinenbaustudent damit eine Streckenlänge auf sich, die vergleichbar ist mit einer Autofahrt von Kassel bis zum Mittelmeer.

In Zukunft will das Tanzpaar sogar fünfmal die Woche trainieren. Für die zusätzlichen Trainingseinheiten wird Menser dann allerdings nach Kassel kommen. „Wir wollen besser werden“, sagt die Lehramtsstudentin, die mit ihrem Partner mittlerweile sowohl im Standard- als auch im Lateinbereich in die Sonderklasse aufgestiegen sind. „Wir sind jetzt in der höchstmöglichen Klasse. Da braucht man viel mehr Ausdauer und Training.“

Der Aufstieg im Bereich Standard gelang dem Paar vergangenen Oktober. Beim Deutschland-Cup in Nürnberg ertanzten sie von 25 Paaren den ersten Platz. Für Elert ist dies einer der Erfolge, an die er sich am Liebsten zurückerinnert. „Wir haben beim Deutschland-Cup zuerst nur auf uns geschaut. Dass wir den ersten Platz gemacht haben, war für uns sehr unerwartet.“

Wenn Menser und Elert bei Wettkämpfen auftreten, wissen sie vorher nicht, zu welcher Musik sie tanzen müssen. „Die Musik, die gespielt wird, wird zufällig ausgewählt. Mithilfe des Trainings passen wir dann unsere Choreografie an, so gut es geht“, sagt Elert.

Eine Besonderheit des Sports ist, dass in die Bewertung der Tanzleistung ebenfalls das äußere Erscheinungsbild der Sportler miteinbezogen wird. Standard ist dabei auch, sich vor einem Turnier zu bräunen. „Ich beginne immer drei Tage vor einem Wettkampf damit, Selbstbräuner zu nutzen“, sagt Menser.

Sowohl bei Menser als auch bei Elert dreht sich im Leben viel um das Tanzen. Gemeinsam geben die Studenten beispielsweise Tanzstunden für Hochzeitspaare. Menser ist zudem als Wertungsrichterin tätig und wünscht sich, in Zukunft eine Tanzschule zu gründen.

Kennengelernt haben sich Menser und Elert im September 2019 mithilfe der sozialen Medien. „Ich habe insgesamt zweieinhalb Jahre lang über Facebook und Instagram nach einem Tanzpartner gesucht“, sagt Menser. Die Suche sei insbesondere deshalb sehr schwierig gewesen, weil es nur wenige männliche Tänzer gebe. „Justin hat nur zwei Wochen gesucht“, sagt die 19-Jährige. Für die Zukunft haben sich die Tänzer klare Ziele gesetzt: „Im Bereich Standard und Latein möchten wir in den nächsten Jahren unter die Top 10 in Deutschland kommen“, sagt Elert. In der Kombination, für die die Tänzer sowohl fünf Tänze aus dem Standard- als auch dem Lateinbereich beherrschen müssen, wollen Menser und Elert in Zukunft deutschlandweit sogar zu den besten drei Tanzpaaren gehören.