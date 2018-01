Der Fokus liegt zunächst auf der Liga

Über Ludwigsburg nach Sotschi: Das A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen startet am Samstag in die Saison und Ende Februar bei der Europameisterschaft. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Mit Volldampf in die neue Saison – unter diesem Motto starten am Samstag die beiden Formationen des TSC Schwarz-Gold Göttingen in der Bundesliga. Das erste von fünf Wertungsturnieren in Ludwigsburg dürfte für beide Göttinger Teams eine echte Standortbestimmung sein. Und für das A-Team zudem ein wichtiger Wettbewerb auf dem Weg zur Europameisterschaft.

Die erstmalige Teilnahme an der EM am 25. Februar im russischen Sotschi, für das sich das Göttinger A-Team als Vizemeister bei den Deutschen Meisterschaften Anfang November des vergangenen Jahres in Bremen qualifizierte, soll bei den Tänzerinnen und Tänzern zunächst noch im Hintergrund stehen. „Trotz aller Vorfreude auf die EM dürfen wir den Fokus für die Liga nicht verlieren. Die Konkurrenz wird nicht geschlafen haben und wir wollen uns natürlich auch auf den nationalen Turnieren so gut wie möglich positionieren”, betont Göttingens Cheftrainer Markus Zimmermann vor dem Ligastart beim amtierenden Meister.

Der Vorjahresdritte Ludwigsburg, der in Bremen überraschend den Titel holte und deshalb ebenfalls in Sotschi starten wird, geht als Favorit in das Heimturnier. Allerdings dürfte der Liga-Meister Braunschweig nach der Schmach vom dritten Rang in Bremen auf baldige Revanche drängen. Für das Göttinger A-Team dürfte die Verteidigung des zweiten Platzes in der zehnten Bundesligasaison seit dem Aufstieg 2008 in die erste Liga zunächst absolute Priorität genießen.

Damit dies gelingt, wurde in den vergangenen Tagen und Wochen hart geübt. Den letzten Feinschliff holten sich die Aktiven des A-Teams bei einem Trainingslager zwischen Weihnachten und Neujahr. „Im Trainingslager entwickelt man einen ganz anderen Fokus als im normalen Trainingsalltag. Außerdem sind diese intensive Tage extrem wichtig für unser Teamgefüge. Die Zeit hilft uns, auf dem Parkett noch mehr zu einer Einheit zu werden”, betont der TSC-Tänzer Dennis-Tim Krüger.

Nur der Klassenerhalt zählt

Auch die B-Formation will nach der Erstliga-Rückkehr nichts dem Zufall überlassen und präparierte sich in einem Trainingslager. Nach dem Vorrunden-Aus in Bremen dürfte klar sein, dass das Hauptaugenmerk des Aufsteigers nur auf dem Klassenerhalt liegen wird. „Wir wollen in Ludwigsburg beweisen, dass in uns mehr steckt, als wir bei den Deutschen Meisterschaften gezeigt haben“, sagt Trainerin Michaela Montag. (raw)