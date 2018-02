Göttinger Bundesliga-Turnier am Samstag fast ausverkauft

Vor zehn Jahren schaffte der TSC Schwarz-Gold Göttingen den Aufstieg in die Tanzsport-Bundesliga für Standardformationen. Dort hat sich das Team von Erfolgscoach Markus Zimmermann sportlich längst etabliert, kämpft mit den Formationen aus Ludwigsburg und Braunschweig seit Jahren um die Podestplätze. Doch in der Gunst der Zuschauer haben die Göttinger ihren Rivalen längst den Rang abgelaufen. Denn von den fünf Wertungsturnieren der aktuellen Bundesligasaison ist das Turnier in Göttingen stets das mit großem Abstand beliebteste. „Von den insgesamt 1921 Sitzplätzen sind nur noch 99 Tickets im freien Verkauf“, sagt Angelika Groeneveld von der Tanzschule Krebs mit Blick auf das Turnier am Samstagabend in der Göttinger S-Arena. Dort tritt mit Göttingen B eine zweite südniedersächsische Formation an. Für das Formationafestival am Sonntag, sind dagegen noch ausreichend Eintrittskarten vorhanden. Der Einlass in der S-Arena erfolgt ab 12.30 Uhr, ab 13 Uhr startet der Standard-Wettbewerb der Regionalliga mit dem Team Göttingen C. Die Landesliga-Latein präsentiert sich ab 15.30 Uhr den Besuchern. (raw) Archivfoto: zje/nh

Informationen und Tickets für die Turniere am Wochenende in Göttingen unter: www.ts-krebs.de