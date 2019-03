Göttinger Tanz-Team: Jetzt soll der Coup gelingen

Schwungvoll: Das Tanzsportteam Göttingen will in Nürnberg auch das fünfte und letzte Turnier in Nürnberg gewinnen.

Göttingen – Nun möchte das A-Team des Tanzsportteams Göttingen auch den ganz großen Coup landen. Der steht nun am Samstagabend in Nürnberg beim fünften und letzten Turnier in der Bundesliga für die acht Paare um Trainer Markus Zimmermann an.

Nach drei Siegen von vier Turnieren zuvor – zu Beginn Dritter in Ludwigsburg, je Erster in Bernau, zuhause in der S-Arena und Braunschweig – haben die Göttinger den Weg bereitet, erstmals in der Bundesligahistorie den Titel zu holen. Bisher kamen die Seriensieger schlechthin aus Braunschweig und Ludwigsburg. Diese von vielen so gesehene „Zementierung“ haben nunmehr die Göttinger endgültig aufgebrochen. Und wenn alles normal läuft, wird man sich im Tanzsport der Standardformationen auf eine dritte Größe neben dem Braunschweiger TSC und dem 1. TC Ludwigsburg langfristig fokussieren müssen.

In Nürnberg würde der Göttinger Formation womöglich schon ein dritter Platz zum Titel reichen. „Nein, wir wollen natürlich gewinnen, unser Bestes geben. Wenn es dann allerdings nicht zum ersten Platz reicht, wir aber sagen können, wir haben unsere beste Leistung abgerufen, dann sind wir glücklich“, sagt Maija Burkhardt, mit 16 Jahren das Nesthäkchen unter den acht Paaren. Auch ihre 19-jährige Schwester Sannah gehört zum Tanzsportteam.

„Ich habe schon daran geglaubt, dass wir das schaffen können. Wenn man nämlich nicht daran glaubt, dann wird das auch nichts. Das muss ja auch das Ziel sein, Bester zu sein, wenn man Sport treibt“, sagt Maija. Das Team habe in den letzten Jahren, in denen es bis auf eine Ausnahme – vor zwei Jahren Zweiter - immer Dritter geworden ist, diese Hoffnung nie aufgegeben, es einmal auf den Thron der Bundesliga zu schaffen „Wenn man nicht daran glaubt, es irgendwann mal zu schaffen, in die Phalanx der beiden führenden Standardformationen einzubrechen, dann wird man es nicht schaffen“, sagt denn auch Zimmermann. „Es ist natürlich schon so, dass es eine unglaubliche Frusttoleranz braucht, von dieser Zementierung des dritten Platzes wegzukommen“, so Zimmermann weiter. Diesen vermeintlichen Frust hätten seine Tanzpaare in den letzten fünf Jahren auch dadurch kaum gespürt, weil sie diesen Sport lieben. Jetzt ist es nur noch ein Schritt auf den Tanzgipfel. Gelingt der, und davon ist auszugehen in Nürnberg, ist das ersehnte Ziel endlich erreicht. wg/gsd