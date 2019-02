Göttinger Tanz-Team: Titel bedeutet WM-Qualifikation

Göttingen – Die Wachablösung scheint dem Tanzsportteam Göttingen in der bisherigen Historie der Standardformationen in Deutschland endgültig gelungen sein.

Die Göttinger haben es in dieser Bundesliga-Saison geschafft, die 20-jährige Vorherrschaft des 1. TC Ludwigsburg und des Braunschweiger TSC, die sich abwechselnd der vielen Titel und Meistermeisterschaften beraubt haben, zu brechen.

Denn auch das dritte von insgesamt fünf Bundesliga-Turnieren gewannen die acht Göttinger Paare am vergangenen Wochenende in Braunschweig und sind damit kaum noch vom Bundesliga-Titel zu verdrängen, der die automatische Qualifikation für die nächsten Weltmeisterschaften bedeutet. Die WM ist noch nicht vergeben.

Das Tanzsportteam Göttingen weist sechs Punkte auf (drei Punkte für den dritten Platz zu Saison-Beginn in Ludwigsburg, je einen Punkt in Bernau in der heimischen S-Arena und nun in Braunschweig). Ludwigsburg und Braunschweig haben derer aber schon neun Punkte. Den Göttingern reicht also ein dritter, möglicherweise gar ein vierter Platz beim letzten Turnier in knapp zwei Wochen in Nürnberg, um den Titel in der Bundesliga dingfest zu machen..

„Ich bin stolz auf die Mannschaft, die im richtigen Moment voll konzentriert ihre Höchstleistung abrufen kann“, meinte Cheftrainer Markus Zimmermann, dessen Team in Braunschweig fünfmal auf Rang eins, und je ein Mal auf zwei und Rang drei gesetzt wurde. Doch Zimmermann warnt davor, jetzt schon zu sicher zu sein, am Ende in Nürnberg den Bundesligatitel zu feiern. „Auch da müssen wir unsere beste Leistung abrufen.“

Wie nervenstark jedoch die Göttinger Formation momentan ist, zeigte sich auch darin, dass sie im großen Finale wieder als Erste auf das Parkett musste so wie schon beim eigenen Turnier und lange warten musste. Doch erneut stand bereits nach den ersten vier Wertungen, die viermal die eins anzeigten, der Sieger fest. Und in der größten Fankolonie, die die Göttinger hatten, brach mit den acht Göttinger Paaren zusammen grenzenloser Jubel aus.

„Wir stellen die zur Zeit beste Standardformation Deutschlands“, jubelte denn auch Jens Wortmann, Vorsitzender des TSC Schwarz-Gold Göttingen, der mit dem ASC 46 und der Tanzschule Krebs in Kooperation das Tanzsportteam bildet. In Wortmanns Brust schlagen allerdings zwei Herzen. Denn sein Sohn tanzt bei der Konkurrenz. Philipp Wortmann ist nämlich Mannschaftskapitän beim Braunschweiger TSC, er wechselte aus Studiengründen in die Löwenstadt. Aber keine Frage, dass sein Vater in erster Linie die Daumen für die Göttinger Paare drückt. wg/gsd