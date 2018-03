Hessische Standard-Meisterschaften in Kassel: 34 Paare tanzen um den Titel

Rot-Weiss-Klub Kassel richtet aus

+ © Fischer Freuen sich auf die Titelkämpfe: (von links) Rüdiger Knaack (Cheftrainer Standardgruppen), Thomas und Cindy Kumm, Binja Rassner und Burkhard Wagener sowie Harald Wenzel (Sportwart). © Fischer

Kassel. Erstmals seit 2011 finden die Hessischen Meisterschaften in den Standardtänzen wieder in Nordhessen statt. Ausgerichtet werden sie am Sonntag vom Rot-Weiss-Klub Kassel.