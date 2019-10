Rauschende Premiere der Göttinger Bundesliga-Tänzer

Neue Choreografie mit dem Titel „Happy together“, neues pinkfarbenes Outfit, neuer Zuschauerrekord! Die erfolgreiche Standardformation des TSC Schwarz Gold Göttingen hat mit der Präsentation des neuen Programms für die kommende Saison eine rauschende Premiere gefeiert.

Knapp 2000 Zuschauer in der Sparkassen Arena feierten das Team mit tosendem Applaus und Standing Ovations. Für die anstehende Saison formulierten der 1. Vorsitzende Christian Schröder und Trainer Markus Zimmermann ambitionierte Ziele. Ganz nach dem Motto „Weiter, immer weiter“ soll im November die Deutsche Meisterschaft nach Göttingen geholt werden. Darüber hinaus gilt es, Platz eins in der 1. Bundesliga zu verteidigen. Und nach der Bronzemedaille bei der WM in Moskau Anfang September will das Team in Zukunft auch in der Weltspitze weiter oben angreifen.

„Mit der neuen Choreografie wollen wir den Fans ein Lächeln aufs Gesicht zaubern“, so Zimmermann. Und: „Lassen Sie sich mitreißen von purer Lebensfreude. Die Musiktitel greifen Happiness in unterschiedlichen Facetten. Auch die weiteren Titel präsentieren die Mentalität der Mannschaft: Freude zu vertanzen, Zuversicht auszustrahlen, sich niemals unterkriegen zu lassen und das Gute in jeder Situation zu sehen.“ Die sehr schnellen und anspruchsvollen Quicksteps, energiegeladenen Tangos, wunderschön ruhigen Walzer- und Slowfox-Folgen seien harmonisch zusammengefügt worden, um diesen Optimismus und die Freude an der Gemeinschaft auszudrücken. Jetzt stehen noch drei harte Wochen Arbeit auf dem Programm mit bis zu neun Stunden Tanz- und Fitnesstraining an jeweils vier Tagen.

Am 9. November startet die neue Saison mit der Deutschen Meisterschaft in Hamburg. Die 1. Bundesliga beginnt am 22. Januar mit dem Turnier in Ludwigsburg, das Heimturnier in der S-Arena steigt dann am 8. Februar, der Vorverkauf hierfür startet am Montag, 28. Oktober. Die B- und C-Formation des TSC gehen ab Januar in der dreigeteilten 2. Bundesliga an den Start. luc/gsd