In Sotschi auf Platz fünf

Formationstanz-EM: 0,3 Punkte fehlten dem Göttinger A-Team zur Bronzemedaille

+ Toller fünfter Platz bei der EM: Das A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen konnte bei den Europameisterschaften im Formationstanz im russischen Sotschi überzeugen. Foto: Jelinek/gsd

Sotschi/Nürnberg. Bei den diesjährigen Europameisterschaften am vergangenen Wochenende im Formationstanz belegte der TSC Schwarz-Gold Göttingen im russischen Badeort Sotschi einen hervorragenden fünften Platz. „Ich bin stolz auf die Leistung und auch auf das Ergebnis. Zu den fünf besten Mannschaften überhaupt zu gehören, das ist doch schon was. Und das wurde wiederholt so gesehen“, meinte der TSC-Vorsitzende Jens Wortmann. Dabei schwirrte ihm noch der fünfte Platz der A-Formation der Tanzsportteams Göttingen bei den letztjährigen Weltmeisterschaften im Kopf herum.