Rot-Weiß-Tänzerin Binja Rassner will mit Chris Froome aufs Tandem

Meist äußern sich Sportler lediglich zum aktuellen Geschehen und Wettkämpfen. Wir wollen in unserem Fragebogen allerdings mehr wissen - heute von Tänzerin Dr. Binja Rassner vom Rot-Weiß-Klub Kassel.

Was hat Sie im Sport in der letzten Zeit am meisten erstaunt?

Dr. Binja Rassner: Die vielen Goldmedaillen für Deutschland bei den olympischen Winterspielen.

Sie bestreiten die Tour de France mit dem Tandem. Wer wäre in diesem Fall ihr bevorzugter Mitfahrer/Mitfahrerin?

Sportlich gesehen: Chris Froome oder, falls er unabkömmlich ist, Rigoberto Úran. Persönlich gesehen: meine beste Freundin Michelle. Weil wir trotz Strapazen noch massig Spaß hätten.

Was benötigen Sie zum Glücklichsein?

Mich selbst und ein bisschen Ruhe.

Ihr Lebensmotto?

Blond, aber studiert.

Worüber haben Sie in den letzten zwölf Monaten am meisten gelacht?

Über meinen Hund. Er spinnt oft rum.

Welches Urlaubsziel würden Sie gern immer wieder ansteuern, wenn Geld keine Rolle spielt?

Südamerika - Chile und Osterinseln, Peru, Rio etc. Weil ich da noch nie war und sooo gern alles bereisen würde.

New York oder Rio, Hauptsache Kassel – warum?

Wegen unsichtbarer Ketten durch die eigene Praxis, die es noch abzuzahlen gilt. Kassel ist schön, keine Frage, aber Wahlheimat wäre Schweiz, Großbritannien oder auch irgendwo auf dem Kontinent Nordamerika.

Welcher ist, bitte in aller Kürze, Ihr Lieblingswitz?

Was ist Tierquälerei? Wenn man einer Schlange Viagra gibt.

Wenn es möglich wäre – als welche Person würden Sie gern wiedergeboren?

Als Mahatma Gandhi. Er steht für Ruhe, Weisheit, Gelassenheit, Liebe zu allem Irdischen, hat Positives für die Welt bewirkt.

Wie sehen Sie sich selbst? Bitte ein Selfie mitschicken (siehe Bild oben).