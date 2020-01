Tanzsportteam Göttingen mit Bundesliga-Traumstart

Tolle Performance: Das Tanzsportteam Göttingen gewann erstmals in Ludwigsburg.

Für TSC Schwarz-Gold Göttingen war der Start in die Bundesliga der Standardformationen in Ludwigsburg optimal. Alle acht Wertungsrichter setzten das Team von Cheftrainer Markus Zimmermann auf Rang eins.

Den zweiten Platz belegte der Braunschweiger TSC vor Rot-Gold Casino Nürnberg. Der Veranstalter 1. TC Ludwigsburg landete überraschend nur auf dem vierten Rang.

Zwar hatten die acht Göttinger Paare nach der erstmals im November 2019 errungenen Deutschen Meisterschaft gehofft, auch zum Saisondebüt in Ludwigsburg zu siegen. Dass ihr neues Programm aber von allen Wertungstrichtern mit der Ziffer eins bewertet wurde, festigt die Ausnahmestellung des TSC. Die Freude bei den Göttingern war umso größer, ist es doch der erste Sieg überhaupt, der ihnen in Ludwigsburg geglückt ist. Im vergangenen Jahr belegten sie dort den dritten Rang, gewannen am Ende dann die Bundesliga-Wertung.wg/gsd Foto: zje//gsd-nh

Wertung:

1. Göttingen 11111111

2. Braunschweig 22222222

3. Nürnberg 34334335

4. Ludwigsburg 43443443

5. Nienburg 55555554

6. Bocholt 66667666

7. Bernau 77786778

8. Hofheim/F./G. 88878887