TSC Schwarz-Gold Göttingen will „Bernau-Wunder“ bestätigen

Vor eigenem Publikum: Nach dem ersten Rang in Bernau präsentiert sich das Tanzsportteam Göttingen am kommenden Samstag vor erwartet ausverkaufter S-Arena.

„Das Wunder von Bernau hat den Vorverkauf noch einmal angekurbelt.“ Jens Wortmann, Vorsitzender des TSC Schwarz Gold Göttingen, jubelt noch immer über den ersten Rang des Tanzsportteams Göttingen vor eineinhalb Wochen beim zweiten Bundesliga-Turnier der Standardformationen.

Und nun fiebert nicht nur er dem eigenen Turnier am kommenden Samstag ab 18 Uhr in der S-Arena entgegen und geht einmal mehr vor einem auch in den vergangenen Jahren begeisterungsfähigen Publikum aus.

Über 1800 Karten sind im Vorverkauf schon abgesetzt worden, und Wortmann geht davon aus, dass auch die restlichen Karten, die es noch an der Abendkasse gibt, ihre Abnehmer finden, sodass die S-Arena ausverkauft ist. „Wir haben dann wieder einmal so viele Zuschauer wie die vier anderen Turniere zusammen“, schätzt er.

„Es war in Bernau ein unwirklicher Moment. Unsere Formation musste im großen Finale als erste aufs Parkett, sodass auch die Wertungsrichter uns zuerst bewerten mussten. Als dann die ersten vier Richter jeweils eine Eins zogen, war es wie ein Traum“, erinnert sich Wortmann nur zu gern an diesen Augenblick. Es sei die Belohnung für die ganze Trainingsarbeit der letzten Jahre und Monate gewesen. „Natürlich schraubt dieser erste Platz in Bernau den Druck bei unserem eigenen Turnier für unsere Tänzerinnen und Tänzer etwas nach oben. Aber wenn die eigene Leitung stimmt und es reicht am Ende nicht zu Rang eins, ist das absolut in Ordnung“, sagt der TSC-Vorsitzende.

Ähnlich sieht es auch Cheftrainer Markus Zimmermann. „Es wird sehr schwer, den Erfolg in Bernau zu wiederholen“, sagt er. Alles sei offen, aber wenn die Tagesleistung so gut ist, dann sei erneut ein erster Platz nicht unrealistisch. „Aber eine Garantie dafür gibt es nicht“, so Zimmermann. Wichtig sei für ihn zudem, dass Publikum zu begeistern. Für ihn sei der Druck auf seine acht Paare nicht größer als vor jedem Turnier. „Wenn wir unsere Leistung, die zweifellos noch steigerungsfähig ist, abrufen können, dann wird diese sicherlich auch wie in Bernau dementsprechend honoriert.“

Derzeit belegen das Tanzsportteam Göttingen, der Braunschweiger TSC und der 1. TC Ludwigsburg allesamt den ersten Rang. Wer am Samstag gewinnt, ist erst einmal alleiniger Tabellenerster in der Bundesliga. wg/gsd