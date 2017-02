TSC-Tänzer holen erneut eine Eins

Göttingen. Nachdem die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzsportteam Göttingen vor zwei Wochen das beste Ergebnis in der Geschichte des Vereins in der heimischen Sparkassen-Arena einfahren konnten, reisten sie am vergangenen Samstag hochmotiviert nach Nürnberg zum vierten Bundesligaturnier der Saison. Die Spannung war groß, ob es ihnen auch hier, wie schon in Ludwigsburg und beim Heimturnier gelingen würde, den 2. Platz zu festigen und sogar einige Wertungsrichter zu überzeugen, die Bestnote für die Mannschaft zu ziehen.

Nach dem traditionellen Durchtanzen um 5 Uhr morgens im ASC-Clubhaus in der Danziger Straße trat das Team die Reise in den Süden an. Dort zeigten sich Trainer und Team zufrieden mit den ersten Durchgängen in der Halle und begeistert über die Steigerung, die die Mannschaft zum Finale hin erbrachte.

„Wir haben ein tolles Finale getanzt und damit bewiesen, dass wir uns auch in der Saison zwischen den Turnieren kontinuierlich weiter entwickeln und uns nicht auf Erfolgen ausruhen.“ beschreibt Cheftrainer Markus Zimmermann die Leistung seiner Mannschaft.

Dies belohnten auch die Wertungsrichter mit der Wertung: 2222221. „Die Eins ist eine tolle Bestätigung und zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind!“ äußerte sich Tänzer Andrei Milinovici motiviert. Er hofft, auch zum letzten Ligaturnier in zwei Wochen in Braunschweig – in der Höhle des Löwen – noch einmal alles dafür zu geben, die Einsensammlung fortzusetzen. (nh)