„Wir werden wieder angreifen“

Der zweite Versuch: Nach dem dritten Rang zum Auftakt will das A-Team des TSC Schwarz-Gold Göttingen am Samstag in Bernau den zweiten Platz angreifen. Archivfoto: Jelinek/nh

Göttingen. Höchste Konzentration ist am Samstag bei den Tänzerinnen und Tänzer der beiden Standardformationen des TSC Schwarz-Gold Göttingen gefragt. Denn beim zweiten von fünf Wertungsturnieren zur Bundesliga verfolgen beide Teams wieder ehrgeizige Ziele. Die A-Formation will in Bernau den zweiten Rang angreifen, dass B-Team mindestens Sechster werden.

Der dritte Rang zum Auftakt in Ludwigsburg stellte bei den erfolgsverwöhnten Südniedersachsen eigentlich niemanden zufrieden. Nicht die insgesamt 21 Aktiven und erst recht nicht Cheftrainer Markus Zimmermann. „Natürlich waren wir vom Ergebnis in Ludwigsburg nicht begeistert, aber immerhin spielen wir im Konzert der großen Drei mit. Ludwigsburg, Braunschweig und wir treten alle mit unterschiedlichen Konzepten an. Da ist es dann Geschmackssache, welche Leistung ein wenig besser beurteilt wird“, sagt Zimmermann und hofft gleichzeitig darauf, dass bei der Vergabe der Podestplätze noch keine Vorentscheidung gefallen ist. „Wir lagen alle dicht zusammen. Ich glaube nicht, dass irgendetwas schon zementiert ist.“

Am vergangenen Wochenende wurde insgesamt 16 Stunden an der Choreografie „Postmodern Jukebox“ geübt. Bis einschließlich Freitag wird zudem abends trainiert. „Wir werden gut vorbereitet in Bernau antreten“, verspricht Zimmermann. Von seinen elf Tänzerinnen und zehn Tänzern sind aktuell alle fit. „Sollte jemand erkranken, dann würde das unserer Leistung keinen Abbruch tun, das könnten wir kompensieren“, sagt der Trainer der A-Formation.

Am Samstag trifft sich das Team um 5.15 Uhr zur Vorbereitung, um 7 Uhr ist Abfahrt in das nordöstlich von Berlin gelegene Bernau. Die B-Formation wird alles daran setzen, den siebten Rang von Ludwigsburg noch einmal zu steigern. „Alle haben intensiv trainiert und werden in Bernau wieder angreifen“, verspricht Zimmermann eine couragierte Leistung des Aufsteigers.

Die A-Formation hat anschließend nur noch zwei Gelegenheiten, den aktuellen dritten Rang zu verbessern: Am 10. Februar beim Heimturnier in Göttingen und am 10. März bei der Schlussveranstaltung in Braunschweig. Am 24. Februar zum Turnier in Nürnberg wird das Göttinger A-Team nicht antreten. Denn nur einen Tag später steigt die EM im russischen Sotschi. Gemeinsam mit dem zweiten EM-Starter Ludwigsburg wurde Göttingen A für das Nürnberg-Turnier bereist als Vorab-Sieger gesetzt (HNA berichtete exklusiv). (raw)