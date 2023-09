Handball: TVH schlägt leise Töne an

Torhüterin des TVH © Friedhelm Eyert

Sie waren Vizemeister in der vergangenen Saison: Aber was ist diesmal drin für die Landesliga-Handballerinnen des TV Hersfeld, die am Samstag mit einem Topspiel bei Oberliga-Absteiger Großenlüder/Hainzell starten?

Bad Hersfeld – Sabine Teichmann klingt vor dem Auftakt am Samstag (18.30 Uhr in Großenlüder) alles andere als euphorisch. „Das wird eine knochenharte Saison für uns. Über eine erneute Vizemeisterschaft müssen wir gar nicht erst nachdenken“, stellt die Trainerin von Hersfelds Handballerinnen klar.

Personelle Probleme hätten die Vorbereitung erschwert, berichtet sie. Zudem bekommen die Hersfelderinnen – als höchst spielende Mannschaft des Vereins – vier Punkte wegen Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls abgezogen. „Wenn du mit minus vier startest und dann gleich in Großenlüder spielst, läufst du der Konkurrenz von Beginn an hinterher“, sagt sie.

Die Liga

Neun der zwölf Landesliga-Teams nennen Großenlüder/Hainzell als stärksten Anwärter auf Meisterschaft und Aufstieg, acht führen den TV Hersfeld an (siehe unten). Großenlüder/Hainzell geht mit fast unveränderter Formation an den Start.

„Großenlüder und Fritzlar sehe ich vorn. Aufsteiger HSG Baunatal hat eine junge, gute Mannschaft und mit Arnd Kauffeld jetzt einen Top-Trainer“, sagt Sabine Teichmann. Und wo sieht sie ihre Mannschaft am Saisonende? „Ich denke, es wird ein Mittelfeldplatz werden, aber sicher nicht mehr“, sagt sie zurückhaltend.

Der Kader

Lisa Hedrich ist Mutter geworden, bei Anna-Lena Busalt ist es im September soweit. Sina Hildebrand ist nach ihrem Kreuzbandriss noch nicht richtig fit, Alina Hugo wird im Saisonverlauf für einige Monate ins Ausland gehen, und Lara Raguse macht im Hersfelder Klinikum demnächst ihr Examen und wird danach im Schichtdienst arbeiten. Dafür gehören mit Joline Wrabletz, Greta Holzapfel und Hannah Söllner künftig drei Jugendspielerinnen fest zum Team, das in Spielmacherin Luisa Teichmann eine absolute Unterschiedsspielerin und die beste Torschützin der letzten Landesliga-Saison (188 Treffer) in seinen Reihen hat.

Die Vorbereitung

„Schleppend – und zäh.“ Sagt Sabine Teichmann. Vor allem die zweite Phase in den Wochen vor Saisonbeginn sei richtig schlecht gewesen. „Wir haben meistens mit sechs oder sieben Mädels trainiert. Wir konnten eigentlich nichts für unser Spiel einüben. Wir werden erst unseren Rhythmus finden müssen“, sagt die Trainerin. Viele Spielerinnen seien in Urlaub gewesen, einige krank aus dem Urlaub zurückgekehrt.

Der Fall Hollstein

Der TVH bemüht sich beim Verband aufs Neue um die Spielgenehmigung für die junge Torhüterin, die wegen ihrer Hand-Orthese nicht am Spielbetrieb teilnehmen darf. Der aktuelle Schriftverkehr liegt unserer Redaktion vor. „Es ist belastend für die Mannschaft und zermürbend für uns alle. Insbesondere für Lea, die so gern wieder Handball spielen würde“, sagt Sabine Teichmann genervt.

Lea Hollstein © Friedhelm Eyert