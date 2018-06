Tennis-Bundesliga: ST Lohfelden setzt auf bewährtes Team

Lohfelden. Es geht in die vierte Saison in der höchsten Tennis-Spielklasse für die ST Lohfelden. 2015 als Nachrücker für den verzichtenden ETSV Karlsruhe in die Bundesliga Süd der Herren 30 gekommen, sind die Nordhessen inzwischen schon so etwas wie eine feste Größe. Im ersten Jahr Süd-Dritter, im zweiten Erster und Ausrichter der Endrunde und im dritten wieder Erster.

In den Finalrunden der beiden vergangenen Jahre schied Lohfelden jeweils im Halbfinale aus. Und jetzt geht es eben in die vierte Saison.

Die Zielsetzung

„Der Klassenerhalt ist auch in diesem Jahr ganz klar erklärtes Ziel“, sagen Vorsitzender Jürgen Kitzinger und Sportwart Meik Röhrig unisono. „Wenn der sicher ist, können wir nach mehr schauen.“ Ist das nicht angesichts der bisher guten Platzierungen zu tief gestapelt? „Die Liga ist erneut stärker geworden, das Niveau ist gestiegen“, sagt Kitzinger. Für die Erfolge von gestern gäbe es da nichts mehr.

Die Mannschaft

Die ST Lohfelden wird die ersten vier Spiele mit dem Österreicher Martin Slanar bestreiten, die beiden letzten mit dem Letten Adrians Zguns. Der Slowene Rok Jarc macht auch in diesem Jahr alle sechs Spiele für die Nordhessen. Fehlen wird der Korbacher Martin Kares wegen Problemen mit der Wirbelsäule. Dabei sind aber Christopher Amend, Martin Boulnois, Timo Goebel, Neuling Alexander Kunick und Christoph Bühren. Dazu stehen auch weiterhin Mirco Wenderoth und Nico Henkel zur Verfügung.

Der neue Kapitän

Nico Henkel war lange der Kapitän der ST-Mannschaft. In diesem Jahr hat er sein Amt abgegeben. Neues Bindeglied zwischen Mannschaft und Vorstand sowie zum Oberschiedsrichter ist jetzt Martin Boulnois. „Ich habe das Amt gern angenommen“, sagt „Bouli“. „Wir verstehen uns alle super.“

Die Finanzen

„Wir gehen da kein Risiko ein“, sagt Jürgen Kitzinger. „Es wird kein Geld ausgegeben, das nicht vorhanden ist.“ In Lohfelden kann man sich erneut auf den Förderverein, der auch die Jugend unterstützt, und Sponsoren verlassen.

Der neue Spieltag

Statt wie in den vergangenen Jahren am Sonntag wird jetzt am Samstag ab 12 Uhr gespielt. „Darauf haben sich die Vereine bei ihrer Bundesligasitzung verständigt“, sagt Sportwart Röhrig. „Das war der Wunsch mehrerer Vereine.“ Für Kapitän Boulnois ist das kein Problem: „Uns ist das egal, ob wir Samstag oder Sonntag spielen.“

Die Gegner

Neu in der Liga sind der TC Güglingen (nahe Heilbronn) und der TVA Aschaffenburg. Ansonsten hat man es mit alten Bekannten zu tun. Grundsätzlich ist die Konkurrenz eine Art „Wundertüte“. So richtig weiß man erst am Spieltag, mit welchen Assen die Gegner auflaufen. Und wenn bei einigen Klubs alle dabei sind, dann tauchen viele bekannte Namen in der Aufstellung auf. Bei Iphitos ist unter anderem der Franzose Ludovic Walter gemeldet, der schon für den TC 31 Kassel in der Hessenliga spielte. Beim TC Großhesselohe gehört der Österreicher Johann Ager zum Aufgebot, ebenfalls schon einmal beim TC 31.

Der Auftakt

Das erste Spiel am kommenden Samstag beim Aufsteiger Aschaffenburg ist für die ST Lohfelden so etwas wie eine Standortbestimmung. Die Unterfranken wurden ungeschlagen Süd-Ost-Meister und werden mit fast der gleichen Truppe wie in der Regionalliga spielen. Lediglich der Biberacher Pirmin Hänle ist neu in Aschaffenburg.