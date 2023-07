Großer Name, guter Start: Alexandre Metreveli zum zweiten Mal bei den Wilhelmshöhe Open in Kassel

Von: Björn Mahr

Zum zweiten Mal bei den Wilhelmshöhe Open dabei: Alexandre Metreveli aus Georgien nach seinem Erstrundensieg enstpannt in der Players Lounge. Im vergangenen Jahr schaffte er es beim Turnier in Kassel bis ins Halbfinale. © Dieter Schachtschneider

Der Georgier Alexandre Metreveli nimmt zum zweiten Mal beim Tennisturnier der Wilhelmshöhe Open in Kassel teil. Lokalmatador Max Wiskandt schied am Mittwoch aus.

Kassel – Ein Spieler mit großem Namen und ein Lokalmatador zogen am dritten Tag der Wilhelmshöhe Open die Blicke der Zuschauer auf sich. Gemeint sind der georgische Tennisprofi Alexandre Metreveli und Max Wiskandt, der ab dieser Saison für den gastgebenden KTC Bad Wilhelmshöhe in der Hessenliga spielt.

Alexandre Metreveli: Ältere Tennisfans dürften mit dem Namen durchaus etwas anfangen können. Denn der gleichnamige Großvater gehörte in den 70er-Jahren zur Weltspitze, war einer der besten russischen Spieler und schaffte es bis auf Platz neun der Weltrangliste. „Das bedeutet viel Druck“, sagt der Enkel. „Überall wo ich hinkomme, erinnert man sich an ihn“, ergänzt der Mann aus Tiflis schmunzelnd, „und dann scheide ich aber in der ersten Runde aus.“

Am Fuß des Bergparks Wilhelmshöhe ging es für Alexandre Metreveli junior, die aktuelle Nummer 596 der Welt, gut los: 6:4, 6:1 gegen den Spanier Javier Barrasco Cosano, der mehr als 250 Plätze besser platziert ist. Das Duell war umkämpfter, als es das Ergebnis vermuten lässt. „Der Gegner war stark“, betonte Metreveli. Im ersten Satz drohte der Georgier beim Stand von 3:3 sein Aufschlagsspiel zu verlieren, trotz 0:40 behielt er aber die Nerven. Und zu Beginn des zweiten Durchgang kassierte er ein Break zum 2:1, nahm aber dem Iberer sofort wieder den Aufschlag ab – der Fachmann spricht im dem Fall von einem Rebreak. Danach ließ Metreveli auch dank seiner starken Vorhand nichts mehr anbrennen.

Damit darf er hoffen, ähnlich erfolgreich abzuschneiden wie bei seinem Kassel-Debüt im Vorjahr. Im Juli 2022 war nach einem packenden Halbfinale erst in der Vorschlussrunde Endstation. „Ich schaue nur von Tag zu Tag. Ich versuche einfach, immer mein Bestes zu geben“, sagt Metreveli, dem nur Positives zu diesem Turnier einfällt: „Die Organisation ist top. Ich hoffe, ich kann dieses Mal noch mehr von Kassel sehen als letztes Jahr.“

Etwas später am Nachmittag durfte Metreveli im Doppel an der Seite des Ukrainers Viacheslav Bielinskyi den Einzug ins Achtelfinale bejubeln.

Aufmerksamer Beobachter: Bundestrainer Michael Kohlmann. © Schachtschneider, Dieter

Max Wiskandt: Für den 21 Jahre alten Nordhessen war die Teilnahme beim Turnier auf den Prinzenplätzen eine Premiere. Er unterlag auf dem Center Court dem starken Svyatoslav Gulin aus Russland lediglich 4:6, 4:6. „Im ersten Satz war ich etwas nervös“, sagte Wiskandt später. „Im zweiten Abschnitt lief es besser.“ Es kamen dann auch einige sehenswerte Ballwechsel zustande. Mit einem herrlichen Volley-Stoppball stellte Wiskandt beispielsweise auf 3:2. Die Zuschauer spendeten viel Beifall. Beim Stand von 4:4 kassierte die Nummer 1163 der Welt das entscheidende Break. Kurz darauf war die Partie entschieden.

Der Bundestrainer ist vor Ort Gestern und heute verschafft sich bei den Wilhelmshöhe Open Tennis-Bundestrainer Michael Kohlmann einen Eindruck vom Niveau. Zuvor war er beim Turnier in Braunschweig. In Kassel nahm Kohlmann unter anderen Justin Engel etwas genauer unter die Lupe, der am DTB-Bundesstützpunkt in Oberhaching trainiert und zum Turnierauftakt 4:6, 6:4, 6:4 gegen den Syrer Hazem Naw erfolgreich war. Auch die Auftritte weiterer deutscher Talente wie Tom Gentzsch und Tom Sickenberger sowie den Nordhessen Max Wiskandt verfolgte der Bundestrainer am Mittwoch.