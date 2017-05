Auch ohne Koffer erfolgreich

Vor Ort beim Bundesliga-Tennis in Lohfelden: Nordhessen schlagen zum Auftakt den TC Dachau 6:3

+ Gast André Schubert und Marco Schäffer.

LOHFELDEN. Es war das erwartet harte Stück Arbeit zum Auftakt der Saison, doch am Ende hatte sich aller Einsatz gelohnt. Die Herren 30 der ST Lohfelden landeten auf der Anlage am Quellenweg vor 400 Zuschauern in der Bundesliga Süd einen 6:3-Erfolg über Aufsteiger TC Dachau. Und haben nun Spielpause bis zum 11. Juni, dann treten die Nordhessen beim TC Thyrnau-Kellberg an.